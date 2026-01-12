新／當場抓包偷拍！北捷中山站斯文狼手法曝光

北捷中山站昨天出現偷拍狼，從事服務業的32歲杜男，疑似把手機藏在手提袋偷拍女性裙底風光，警方訊後將杜姓偷拍狼移送地檢署，複訊後3萬元交保。（圖／網友a.tinn授權使用）





台北捷運中山站昨天發生一起偷拍案件，一名男子涉嫌將手機藏在手提袋內偷拍女子裙底，案經友人發現後報警求助，警方到場後調閱監視器發現男子確實有偷拍舉動，雖然手機內並無被害人私密照，但卻有數張其他女性裙底照，警方懷疑男子將照片刪除，目前正設法還原，對此男子矢口否認犯行，警方訊後將杜男移送地檢署，訊後3萬元交保。

有網友在社群發文提醒「常逛中山的女生要注意！」網友a.tinn 指出，昨天男友跟朋友下午在中山當場抓到偷拍狼，因為剛好看到他正在偷拍朋友女友的裙底，警察到場後 他一直不肯交出手機，疑似當場刪掉偷拍照片，但打開手機後發現裡面有 600 多張偷拍照，後續到警局調監視器，也證實有偷拍朋友女友的動作，提醒各位美女外出留意周遭，穿裙子記得穿安全褲，保護自己最重要喔。

警方到場處理。（圖／翻攝畫面）

對此警方指出，昨天下午4時許接獲民眾報案，位在北捷中山站1號出口附近，遭一名男子偷拍裙底，轄區派出所隨即派員前往現場，警方抵達後要求檢視其手機，經查手機內並無當事人的裙底照片，不過在調閱監視器後，發現男子確實有偷拍動作，初步研判男子是將手機藏在手提袋內偷拍，不排除犯嫌趁警方到場前刪除，目前正在設法還原。

犯嫌為32歲杜姓男子（服務業），只不過警方檢視杜男手機，赫然發現竟有其他女子的裙底照片，數量不少，詢問這些照片在何處偷拍，對此杜姓男子則不表示任何意見。警方訊後依防害性隱私將杜男移送地檢署，訊後3萬元交保候傳，男子是否涉及其他偷拍案，檢警仍在全力偵辦中。

