新／當街遭搶700萬！北市警36h火速找回現金逮6嫌

台北市大同區前天發生搶案，許女交付詐團700萬現金突遭搶，警方火速36小時內逮捕6名犯嫌並尋回700萬現金。（圖／翻攝畫面）





北市57歲許女，因愛情詐騙加上投資虛擬貨幣掉入詐團陷阱，上月底先是匯款交付160萬元現金後，日前又與張姓車手相約交付705萬現金，未料交付過程中突然一名搶匪衝出來把現金搶走，北市大同分局獲報後立即組成專案小組，火速在48小時內，將包含當天在內的張姓車手在內共6名犯嫌逮捕到案，並成功追回700萬現金，目前相關犯嫌均在偵訊中。

日前許女在臉書遇上交友詐騙，因為心花怒放被愛沖昏頭，轉而被介紹去投資虛擬貨幣，上月底第1次許女匯款160萬元，到指定的帳戶購買泰達幣，許女也因假APP的獲利資訊被蒙騙。

廣告 廣告

許女被搶走的700萬現金。（圖／翻攝畫面）

前天下午，許女隻身來到重慶北路二段一處巷內，與31歲張姓車手面交現金，只是張姓車手才剛拿到手提袋不久，突然衝出一名陌生男，直接搶走現金，搶匪得手後一路從延平北路拔腿狂奔，最後坐上一輛賓士轎車揚長而去。

陳嫌搶走現金後逃跑。（圖／翻攝畫面）

北市警大同分局隨即組成專案小組，並調閱沿途監視器追查，昨天下午循線在新北市八里陸續逮捕負責搶奪錢的22歲陳男、開車接應的17歲C姓少年、在副駕駛座監督的33歲方男、把錢藏入農舍的25歲李男以及從頭到尾沒路露面的陳姓主嫌。

警方也順利尋回被害人700萬現金，警方查出這組6人強盜集團，分工相當細膩，由於目前仍在問訊中，是否幕後仍有共犯，警方目前正在積極偵辦中。

更多東森新聞報導

快訊／竹聯幫大老吳敦逝世 享壽77歲

高雄女墜樓慘死 全裸倒臥機械車位平台

新／苗栗警頭遭砍2刀 顱骨骨裂出血轉送加護病房

