新／疑不滿遭霸凌鬧跳樓！北馬男員工呆坐外牆畫面曝

台北市馬偕醫院一名員工，疑似不滿遭霸凌今天中午爬到醫院外牆意圖輕生，幸好被消防人員和院方人員救下。（圖／民眾提供）





今天上午北市馬偕醫院一名員工，因不滿被院內霸凌，在社群上發文後，隨即跑到福音樓外牆企圖輕生，幸好在院方和消防人員的勸導下，將該名男子救下，對此馬偕醫院表示，該員工霸凌案早在已結案並釐清，也有關懷輔導長達三年，上月底還有會談情緒也都穩定，未來將再由醫師進行專業評估，提供充分且完善的醫療協助。

北市中山分局中山二派出所於本（2）日11時許接獲民眾報案，稱轄內某醫院6樓處有1名男子跨越窗戶意圖輕生。警方獲報後立即啟動緊急救援機制，火速趕赴現場處置。

廣告 廣告

員警抵達現場後，發現該名男子情緒激動，獨自站立於醫院6樓窗戶露台邊緣，隨時有墜落風險。面對千鈞一髮之際，現場員警除立即實施交通管制及現場封鎖外，並同步通報消防人員到場架設氣墊戒備。

台北市馬偕醫院一名員工企圖輕生，幸好最後被順利救下。（圖／翻攝畫面）

為爭取救援時間，院方一方面耐心對該名男子進行安撫與勸導，試圖降低其戒心並轉移注意力；另一方面與消防人員趁男子不備之際，警消人員伺機一擁而上，合力將其從危險邊緣拉回安全區域，成功化解一場虛驚。

據悉，該名男子在案發前，曾於社群發文透露遭霸凌的經過，對此馬偕醫院回覆：本院某員工於2月2日上午因情緒問題揚言跳樓，經院內人員善意勸導後已安全救出。

馬偕醫院男員工最後被救下。（圖／翻攝畫面）

該名員工三年前之霸凌與性平等相關案件均已完成調查並已釐清結案，包括醫師、主管、心理師及牧師等人員對該員之輔導、關懷及訪視時間業已長達三年餘，最近一期的會談日期為上週一(1月26日)，當時情緒尚稱穩定，但未涉及其個人健康問題。

今日上午在非預期情況下，該員採取激烈行動，經過勸導已確保該員安全並就醫治療，基於該員之健康情況，因涉及病人隱私保護，本院不予進行發言。但本院對該員持續性輔導與關心的立場一直未變，將再由醫師進行專業評估，提供充分且完善的醫療協助。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

更多東森新聞報導

高雄男逆向撞、狂毆老夫妻 慘遭超勇男大生「一擊壓制」

聯發科前營運長轉戰慧榮 尾牙疑伸鹹豬手！遭停職

新／台南驚傳槍響 57歲男「左胸中彈」當場死亡

