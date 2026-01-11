新／疑溫差變化大！ 內湖公寓外牆剝落「下磁磚雨」

台北市內湖港華街驚傳有公寓外牆的磁磚疑似擋不住天氣溫差，直接剝落從天而降，這一幕嚇壞不少人。（圖／東森新聞）





疑似天氣寒冷、溫差過大，降下磁磚雨。台北市內湖區港華街一處屋齡約30年的老舊公寓，外牆磁磚疑似不敵近期溫差變化，突然從6層樓高處剝落墜下，所幸未砸傷行人，仍讓附近住戶心驚膽跳。

磁磚自外牆高處接連剝落，一波接著一波，大面積崩落宛如磁磚雨，砸落地面瞬間發出巨大聲響，現場相當驚險。大量磁磚碎片四散，警方第一時間拉起封鎖線並擺放三角錐，避免民眾誤闖遭砸傷。

事發隔日回到現場，雖然封鎖線已撤除，但抬頭一看，外牆上仍有不少磁磚已與牆面脫離，卡在高處，仍存在再次掉落的風險。

由於擔心再度發生磁磚掉落傷人，屋主也緊急聯絡工程人員，一早到場會勘、丈量，準備加裝防護設施。工程人員指出，將從屋頂位置加裝防護板，一路固定到5樓位置，盡快封住外牆，避免磁磚持續掉落。

專家分析，內湖這棟公寓屋齡約30年，建築老舊，加上近期氣溫變化劇烈，熱脹冷縮效應明顯，容易導致外牆磁磚脫落。資深土木技師余烈指出，近期天氣特別寒冷、日夜溫差大，老舊建築外牆磁磚本就使用20到30年以上，在這樣的條件下更容易發生剝落情形。

台北市老舊建築數量多，外牆貼磁磚的房屋也不少，相關風險難以完全預防。專家提醒，民眾行經老舊建築時，應盡量靠近騎樓行走，降低遭磁磚砸傷的風險。

