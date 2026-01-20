新／發揮刑事魂！署長給新任刑事局長四大期許

新任刑事局長邱紹洲今天交接布達，警政署長張榮興期待邱紹洲局長能發揮刑事魂，帶領全國刑事核心單位完成四大期許，讓人民有感。（圖／李俊賢攝）





內政部警政署刑事警察局於115年1月20日（星期二）上午9時30分，在該局偵防大樓6樓禮堂舉行卸、新任局長交接典禮，由內政部警政署署長張榮興蒞臨主持，並邀請各界機關代表及貴賓與會觀禮。署長張榮興除了肯定前局長周幼偉的努力外，也期許擁有27年刑事歷練的邱紹洲能發揮刑事魂，帶領全台核心的刑事單位，完成四大期許，讓人民有感。

新任邱紹洲局長，中央警察大學57期畢業、刑事警察研究所碩士，歷任刑事警察局督察、偵查第九大隊大隊長、桃園市政府警察局刑事警察大隊大隊長、桃園分局分局長、保安警察第三總隊主任秘書、副總隊長、刑事警察局警監三階副局長、新竹市警察局局長、刑事警察局警監二階副局長及保安警察第七總隊總隊長等職務，從事刑事工作逾26年，刑事經歷豐富，具深厚刑事專業素養，熟稔各項刑事偵防工作。

今天上午在刑事局六樓體堂進行內政部警政署刑事局長交接布達。（圖／李俊賢攝）

署長張榮興於典禮中肯定退休卸任的周幼偉局長，任內推動詐防中心法制化、成立「情資研析專責小組」及建置「165打詐儀錶板」等貢獻，並期勉新任邱紹洲局長就任後發揮所長，率領刑事警察局全體同仁，強化升級打詐力道。

此外署長提出四點期待，首先絕對不能有吃案的狀況，再來除了將AI科技導入科學辦案外，科技偵辦的硬體設備和人才訓練都要提升，此外還有黑金槍毒詐，這部分則要透過瓦解組織集團來根除，最後今年適逢九合一選舉，查察賄選也是工作重點。邱紹洲會後受訪時強調，上任後三個重點，首先就是打擊賄選，再來就是強化科技偵辦詐騙案，最後就是有關刑事人員的福利，這部分將會持續給予同仁該有的福利和待遇。

