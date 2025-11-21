新／白沙屯媽祖12月駐駕高雄「三山」媽祖世紀合體

有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖11月初到新北贊境引起轟動，將在12月初到南部岡山贊境。（圖／何柏均攝）





才剛在 11 月初以強大「粉紅炫風」席捲新北土城與板橋，被信眾暱稱為「粉紅超跑」的白沙屯媽祖鑾轎，隨即又要整裝南巡了！高雄市長陳其邁證實，白沙屯拱天宮媽祖將於12月初前往高雄岡山壽天宮進行「贊境」，這將是高雄宗教界的一大盛事。為迎接女神駕到，高雄市政府更宣布推出「媽祖平安券」，期盼人氣帶動買氣，活絡岡山、橋頭周邊商機。

歷史性的一刻：三山媽祖會師

拱天宮文化組執行長洪建華也透露，此次白沙屯媽祖南下，是受高雄岡山壽天宮之邀，參與其建廟333週年的慶典活動。屆時，白沙屯媽祖將與高雄在地的 岡山、旗山、鳳山三地媽祖，舉行難得一見的「三山會」，這不僅是跨越地域的信仰交流，更是南台灣宗教界的歷史性畫面。

市長陳其邁表示，白沙屯媽祖的魅力無遠弗屆，預計將吸引數萬名香燈腳湧入高雄。市府團隊已積極與廟方協調交通疏導與後勤補給，並順勢規劃「媽祖平安券」，讓信眾在追隨媽祖賜福的同時，也能品嚐在地美食，讓這股「女神經濟」雨露均霑。

什麼是「贊境」？ 與進香、遶境大不同

對於許多信眾而言，「贊境」、「進香」與「遶境」的名詞或許有些陌生，其實三者意涵大不相同。不同於每年往北港朝天宮那場路線不固定、全憑媽祖旨意指引的「進香」朝聖之旅，也區別於地方廟宇在固定轄區內巡視安鎮的年度「遶境」，而北上新北或是南下高雄的「贊境」，性質上更接近受友宮邀請的作客交流，旨在共襄盛舉、為活動增添光彩。

然而，這場看似單純的「作客」，背後籌備的艱辛程度卻絲毫不亞於年度進香。洪建華向《EBC東森新聞》透露，全台廟宇多如繁星，每一場贊境邀約往往都需提前一至兩年開始洽談，光是事前的會勘作業與路線協調，就得耗費無數心力與時間。

洪建華感性地表示：「我們希望每次都能去沒去過的地方，讓媽祖的祝福走得更遠。」這也意味著，像這樣能夠跨越地域限制的「贊境」並非年年都有，每一場跨縣市的相遇，可能都是百年一遇難得的緣分。

從新北到高雄：讓祝福走得更遠

回顧11月初，白沙屯媽祖受土城北辰宮之邀北上，那是白沙屯信仰史上首次大規模進入新北都會區。對於許多離鄉背井在板橋、土城打拚的苗栗遊子來說，那不只是看熱鬧，更是一場久違的「神明返鄉」。當時街頭無數信眾眼眶泛淚高喊：「祂終於來了！」的畫面，至今仍歷歷在目。

如今，這份感動將延續至南台灣。面對即將到來的高雄行程，無論是為了岡山壽天宮的333週年慶，還是為了「三山」媽祖的世紀相會，這趟「女神」旋風勢必將再次席捲南部，展現台灣民間信仰溫柔而強大的凝聚力。

