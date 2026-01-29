新／看Ａ片被法警發現！88會館郭哲敏遭法官當庭制止

88會館負責人郭哲敏，過去爭議不斷，曾因2億元交保的郭，頻頻出現在機場海岸線被羈押，上月開庭期間更透過律師手機觀看Ａ片。（圖／東森新聞）





88會館負責人郭哲敏因涉犯洗錢、地下匯兌遭新北檢起訴求刑15年，郭雖曾以2億元交保，但卻因為頻頻出現海岸線，遭認恐有逃亡之虞被羈押，孰料郭哲敏又惹出爭議，上月高院二審開庭期間，律師竟拿出手機給郭哲敏看Ａ片，到被法警當場逮個正著，當庭遭法官制止。

郭哲敏，因涉及替詐團洗錢金流高達217億元，遭新北地檢署起訴求處15年有期徒刑，去年5月一審判決出爐，郭遭判處11年8月有期徒刑，全案上訴二審審理中。

只是郭哲敏爭議不斷，案件曝光後，郭哲敏一度以2億元天價保金交保，但要配戴電子腳鐐監控，不過因為訊後頻頻出現在海岸邊、機場等處，新北地院認為郭恐有逃亡之虞，再度將郭羈押禁見。

而就在上月二審開庭期間，郭哲敏律師竟然把手機放在桌上，播放Ａ片給郭哲敏看，法警見狀立即向法報告，並告誡律師和郭不能再犯，是否追究律師不當行為，高院會於案件終結後再行審酌。





