新／睡夢中遭美軍逮捕！馬杜洛抵達紐約「10多名特工押送」 估下週出庭

1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro），據知情人士透露，馬杜洛及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕，川普也在其社交平台Truth Social公布了馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。稍早，馬杜洛已經抵達紐約史都華空軍國民兵基地，預計下週於曼哈頓聯邦法院出庭。

美軍閃電突擊委內瑞拉逮捕馬杜洛後，美國總統川普召開新聞發布會，宣布美國將「立即接管」委內瑞拉，但川普並沒有透露具體運作方式或接管期限。他表示：「我們將接管這個國家，直到我們能夠實現安全、妥善和審慎的權力交接。」

據《CNN》報導，一位聯邦官員透露，馬杜洛已在紐約史都華空軍國民兵基地（Stewart Air National Guard Base）下飛機。報導指出，馬杜洛下機時身穿灰色衣服，戴著手銬由十幾名身穿黑衣的聯邦特工押送。

川普在白宮召開記者會，說明這次逮捕委內瑞拉總統的行動。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）發表聲明指出，馬杜洛夫婦將在紐約南區地方法院面臨司法嚴懲。起訴書中列出的罪名涵蓋了「毒品恐怖主義」、「跨境走私古柯鹼」，以及「非法持有並陰謀利用毀滅性武器對抗美國」。邦迪強調，這次行動是向全世界宣告，利用國家主權包庇非法犯罪的時代已經終結。馬杜洛預計下週於曼哈頓聯邦法院出庭受審，面臨美國司法的嚴厲懲處，此舉也宣告了委內瑞拉一個長達 12 年時代的終結。

川普透露，這次軍事行動中美軍部署了150架戰機，強調美軍沒有任何士兵或裝備損失，大讚行動相當高效。而從川普、白宮曝光的照片中顯示，川普與高級官員在海湖莊園中密切關注情況，川普在記者會中也證實自己「全程監看這場行動」，並大讚美軍直呼「令人難以置信，你幾乎可以看到每一個細節。我就坐在這裡，就像看電視節目一樣，但他是真實發生的，比任何好萊塢電影還要精彩」。

