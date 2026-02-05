新／碳粉匣、微波爐藏毒！國際包裹運毒專家新北落網

過去曾以碳粉匣、微波爐夾帶毒品林男多次進出監獄，112年因案遭通緝在逃，刑事局南部打擊中心日前接獲線報，於三重租屋住將林男逮捕歸案。（圖／翻攝畫面）





專門從事跨國運毒的53歲林俊安，過去經常利用跨國運送包裹等方式運毒遭判刑進出監獄，前年林男因未到案執行遭通緝，刑事局南打接獲線報，林男經常出現在北部出租套及旅館，並從事幕後跨國運毒，刑事局南打日前持搜索票前往新北三重出租套房將林男逮捕到案，還搜出一級毒品海洛因和依托咪酯等毒品，訊後解送林男至高雄地檢署，複訊後發監執行。

這名53歲林男來頭不小，早在民國92年間，就因為跨國運送41塊海洛因遭逮入監服刑，怎料出獄後的林再度重操舊業，民國99年透過「印表機耗材碳粉匣」運送K他命，民國110年間進口微波爐夾藏19公斤種大麻，林男數度遭逮判刑卻未到案執行，新北地檢於112年發布通緝，算是台灣有名的國際毒梟。

廣告 廣告

警方查扣毒品。 （圖／翻攝畫面）

去年底刑事局南部打擊中心接獲情資，林男躲藏在新北三重某出租套房內，林男心思縝密，警覺性極高，出入皆搭乘大眾交通工具，又經常更換藏匿處所以躲避查緝；還向不知情朋友以借用房間放置個人物品為由，藏置毒品掩人耳目，大幅提升專案小組查緝的難度。

而這段逃逸期間，林嫌仍在從事跨國郵包運毒，刑事局南打隨即與保安警察第三總隊第二大隊、新北市政府警察局永和分局、高雄市政府警察局刑事警察大等警力組專案小組積極查辦。經專案小組長期跟監蒐證，上月1月21日直接前往新北市三重區某大樓出租套房內成功緝捕林嫌到案。

現場查獲運毒用之作案手機2支、平板1臺、新臺幣現金20萬元等證物，又在林男放個人物品之倉庫內，起獲第一級毒品海洛因6袋共1.8公斤重、第二級毒品依托咪酯1袋共1公斤、電子磅秤等證物，全案於警詢後解送林嫌至臺灣高雄地方檢察署，案經檢察官複訊後發監執行。

東森新聞關心您

吸食毒品，有害身心健康。

更多東森新聞報導

快訊／竹聯幫大老吳敦逝世 享壽77歲

高雄女墜樓慘死 全裸倒臥機械車位平台

新／苗栗警頭遭砍2刀 顱骨骨裂出血轉送加護病房

