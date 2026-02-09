新／神岡土地自救會長北捷縱火 涉2罪遭羈押

大安森林公園站與善導寺站驚傳連環縱火案。（圖／東森新聞）





昨（8）日北捷大安森林公園站與善導寺站驚傳連環縱火案，引發乘客大規模恐慌。警方火速逮獲一名72歲的曾姓老翁，他不僅是台中「神岡土地自救會」會長，更是具備台大畢業、留日背景的前補習班名師。他聲稱縱火是為了陳情，今（9）日晚間遭台北地院羈押。

兩小時內連環縱火

這起令人膽戰心驚的案件發生在8日午後，當時捷運人潮正多，嫌犯曾世源卻在兩小時內，接連進入大安森林公園站與善導寺站的男廁，利用攜帶的稻草點火，現場瞬間竄出火光與刺鼻濃煙，造成多名乘客驚聲尖叫。

廣告 廣告

曾世源落網後向警方供稱，為了陳情土地重劃問題，他特地從台中搭車北上，甚至在縱火後刻意「變裝逃逸」，目的就是不想太快被抓，要讓事件持續發酵。他自認這是在引發關注，卻不知此舉已嚴重威脅公眾生命安全。

高學歷名師的孤寂抗爭

曾世源的身分背景也隨之起底，現年72歲的他擁有台大、留日的高學歷，過去曾是備受敬重的補習班老師，知識水準極高，近年來卻深受神岡區「大夫第」自辦重劃案困擾，認為土地遭到掠奪，轉而全心投入抗爭運動。

附近鄰居透露，曾男平日生活單純、長期獨居，每天早上騎腳踏車出門，晚間才歸家，與人往來甚少。其好友與姪子聽聞他北上縱火的消息都感到震驚，直言雖然知道他在為土地發聲，但完全無法認同這種極端且危險的方式。

攜陳情書北上引關注

曾世源在犯案現場留下8張陳情書，內容控訴台中市政府非法掠奪土地，並強烈要求將其地主成員剔除於重劃區之外。翻開他的個人臉書，更可以看見他以中、英文書寫的親筆信，展現其學識素養，但也流露對抗爭未果的憤恨不平。他自稱曾到行政院陳情無門，才挑選曾去過的捷運站點犯案，想要藉此「驚動首都」。然而，為了爭取自身權益卻罔顧公共安全，讓原本的陳情訴求被冠上了「公共危險」的犯罪標籤。

檢調單位在9日下午完成複訊後，認為曾男行為惡劣且有反覆犯罪之虞，依《刑法》公共危險罪、恐嚇危安罪向法院聲請羈押。台北地院於9日晚間開庭審理，法官認為曾男罪名重大，且在人潮聚集的交通設施放火，危害程度極大，裁定羈押，未禁止接見。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

72歲曾世源擁台大、留日學歷 帶8張陳情書縱火

神岡土地自救會長「為陳情」 縱火北捷2大站

北捷縱火男疑想陳情！身分曝光 是神岡土地自救會長

