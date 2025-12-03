新／神秘失蹤11年！馬航MH370機上239人下落不明 大馬本月重啟搜索

編譯張渝萍／綜合報導

馬來西亞航空MH370失蹤超過10年，機上12名機組員與227名乘客至今仍下落不明。馬來西亞交通部3日宣布，本月30日將重新展開搜尋，希望能破解這個航空界最大謎團之一，也能給家屬一個交代。

圖為MH370失事飛機。翻攝自維基百科

MH370在2014年3月8日從吉隆坡飛往北京，起飛不到一小時，班機在馬來西亞與越南空中管制交界處附近，突然從交通雷達上消失，這架巨大的波音777客機就這樣憑空消失，至今只尋獲部分飛機殘骸。官方主導的水下搜救行動在2017年1月17日暫停。

機上的12名馬來西亞機組人員，以及大多為中國籍的227名乘客至今仍下落不明。

根據《衛報》報導，馬來西亞交通部3日發聲明表示，本月30日將重啟搜索行動，並確認美國機器人公司Ocean Infinity將參與為期50天的海床搜索。

馬來西亞官方2024年曾表示，如果出現有力的新證據，願意重新展開對失蹤事件的調查。

