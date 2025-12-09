新／立威廉罹甲狀腺癌首發文！親認「整個世界都崩塌了」

立威廉發文訴說罹癌心聲。（圖／翻攝自立威廉IG）





偶像劇男神立威廉近年已逐漸淡出螢光幕，不過昨（8）日卻傳出他罹患甲狀腺癌二期，已進行2次手術、切除99%的腫瘤，目前仍持續追蹤治療中，立威廉今（9）日首度發聲，承認被診斷出甲狀腺癌後，所承受的壓力和不確定感，「真的讓整個世界都崩塌了。」

立威廉20年前以知名偶像劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》優雅王子形象走紅，今日在社群平台發文證實，幾個月前被診斷出甲狀腺癌，得知罹癌的壓力和不確定感，真的讓整個世界都崩塌了，但是慢慢沈澱下來後，他決定用比較正向的心態去接受、去面對這件事。

他坦言，多虧有現代醫療科技的發展，經歷兩次手術和放射治療後，儘管留下傷疤，不過一切看起來都再好轉當中，不過抗癌歷程尚未結束，如今每月回診抽血、每天吃藥已經成為日常，也感謝身旁默默支持的太太、媽媽、女兒還有弟弟，如果沒有他們婆半，不可能這麼正面思考，同時也感謝關心支持他的朋友們。

立威廉英文發文翻譯如下：

有時候，我們總以為那些事永遠不會發生在自己身上。

好像只會發生在別人身上，只能從故事裡聽到。

但現實是

我們每個人都只是面對「下一秒會發生什麼」，而感到無助的人，

而且很多事情，根本不是我們能控制的。

我們能控制的，只有面對事情的方式。

你可以選擇負面放棄，

也可以選擇努力往正面的方向走，哪怕過程再痛、再難熬。

幾個月前，我被診斷出甲狀腺癌，

那幾天的壓力和不確定感，真的讓整個世界都崩塌了。

但當現實慢慢沈澱下來後，

我決定用比較正向的心態去接受、去面對，

一步一步走過治療、走向更好的自己。

我真的很感謝現代醫療科技的發展。

經歷兩次手術、一些放射治療，

再加上一道算是「紀念品」的傷疤，

現在一切看起來都在好轉。

這場戰役暫時贏了，但對抗癌症的這場戰爭還沒結束。

每個月回診抽血、每天固定吃藥，

已經成為我新的生活日常。

雖然還在慢慢適應，但我真的很感激身邊所有支持我的人。

家人真的太重要了。

如果沒有太太、媽媽、女兒還有弟弟的陪伴，

我不可能在過去這幾個月保持這麼正面的心情。

當然，還有所有關心、支持我的朋友們，

謝謝你們。

未完待續…



