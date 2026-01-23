新／竹聯大哥「豆漿」今告別式 家屬含淚送最後一程

綽號豆漿的竹聯幫和堂大哥林秉豐，2021年犯下走私案潛逃至中國，去年因腦癌返台保外就醫治療，本月8日病逝於北榮，今天舉行告別式。（圖／民眾提供）





曾犯下走私要價新台幣50億元海洛因磚的竹聯幫和堂大哥林秉豐，在犯案後逃亡至中國，逃亡期間，家人一度遭恐嚇求助警方保護，去年林因腦癌末期返台投案並保外就醫，本月8日凌晨，卻因病在北榮離世，享年57歲，今天家屬在北市懷愛館舉行家祭和公祭送林秉豐最後一程。

綽號「豆漿」的林秉豐，早年曾靠盜版光碟發家致富，但後來也因為盜版光碟機器遭扣押慘跌了一跤，道上曾有傳言，過去林秉豐曾因與新北某角頭合股毒品生意，但因毒品在中國大陸遭查扣，林秉豐竟遭該名角頭押走痛打，直到後來靠著道上一名俗稱「咪咪」的大姐大才順利脫身。

2021年林秉豐策畫台灣史上最大宗毒品走私案，與眾多人合夥走私要價新台幣50億元海洛因磚，東窗事發後林秉豐潛逃至中國藏匿，期間林秉豐家人一度遭人恐嚇，家屬一度求助警方保護並連夜搬離原本住所，去年林秉豐因腦癌病況嚴重不得不返台就醫，歸案後因病保外就醫，本月8日於台北榮總過世。今天下午林秉豐告別式於北市懷愛館舉行，對此警方也早已掌握情資派員到現場警戒，但截至目前為止並未有任何狀況發生。

