新／箭在弦上？川普籲關閉委內瑞拉領空 網站顯示委國上空已無飛機

編譯張渝萍／綜合報導

委內瑞拉空域已淨空！先前美國總統川普表示，委國上空與周邊空域應被視為「完全關閉」。這項在社群上宣布的內容並未提供更多細節，不但委內瑞拉政府感到焦慮與困惑，美國官員也感到驚訝。

而根據追蹤全球飛機航班網站「flightradar24」最新狀況顯示，目前委內瑞拉上空已無飛機，顯示該國空域已淨空，讓目前情勢更加緊張。

根據追蹤全球飛機航班網站「flightradar24」最新狀況顯示，目前委內瑞拉上空已無飛機，顯示該國空域已淨空。（圖／翻攝自flightradar24網站）

川普29日在Truth Social上發文說：「致所有航空公司、飛行員、毒販與人口販運者，請將委內瑞拉上空及周邊空域視為完全關閉。」

廣告 廣告

接受路透社詢問的美國官員對川普這項宣布感到驚訝，表示對美國有任何正在執行的軍事行動來強制關閉委內瑞拉領空並不知情。五角大廈也未立即回應，美國白宮也未提供進一步說明。川普「社群治國」習慣，再次讓自家官員處於在狀況外的混亂情況。

針對川普「關閉空域」一說，委內瑞拉政府29日下午也發表聲明譴責，稱他是對南美國家主權的「殖民主義威脅」，且與國際法不相容。聲明表示，美國總統的貼文「是一項敵對、單邊且武斷的行為，違背國際法原則」。

委內瑞拉政府29日下午也發表聲明譴責，稱川普是想推翻馬杜洛政權，是對南美國家主權的「殖民主義威脅」。（圖／翻攝自川普臉書、馬杜洛 X平台）

近期美國與委內瑞拉關係相當緊張。川普政府以打擊毒梟之名，這三個月來不斷在委內瑞拉周邊海域，針對疑似為運毒船的船隻發動將近30次攻擊。報導指，川普也已授權中情局在委內瑞拉境內進行秘密行動。

自2013年掌權至今的馬杜洛則主張，川普就是想要推翻他，並指委內瑞拉人民與軍隊將會抵抗。

目前情勢因川普宣布「關閉空域」又更加緊張。根據追蹤全球飛機航班網站「flightradar24」最新狀況顯示，目前委內瑞拉上空已無飛機，顯示該國空域已淨空。目前尚未得知美國是否會有下一步動作。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

川普再施壓委內瑞拉「完全關閉空域」 卡拉卡斯：殖民主義威脅

今25架次共機「越台海中線」擾台 國軍嚴密監控

美股驚魂未定！它三年報酬爆賺2倍 數據越差買氣越強

準備動手了？才剛和委內瑞拉總統通話 川普突宣告「關閉周邊空域」

