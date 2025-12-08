新／結婚1年！納豆、依依宣布懷孕「試管1次就中」
藝人納豆與依依愛情長跑10年，去年底正式登記為夫妻，並於今年1月舉行婚宴，2人婚後開始積極備孕，如今時隔多月，今（8）日依依開心宣布懷孕喜訊，寫下「我懷孕了！我們有小寶寶了」，並公開做試管的辛苦過程，將在明年6月迎來寶寶，迎來大批粉絲祝福。
●納豆為藏戀情錄影裝不認識 依依起疑：一定有很多經驗
●粿王風波後依依揭出軌傷痛！渣男聊40女還裝深情：我最愛妳
●納豆突遭女星爆粗口！內幕曝光被虧：終於遇到剋星
