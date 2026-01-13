新／總統府旁亮刀男 移送北檢畫面曝光

今天中午在總統府旁發生民眾亮刀的恐嚇案，27歲張男被依恐嚇危安罪移送台北地檢署複訊。（圖／翻攝畫面）





今天中午北市博愛特區發生亮刀恐嚇案，任職超商的27歲張男，在總統府附近因騎乘單車與行人發生口角，竟然亮出隨身攜帶的戰術直刀恐嚇，警方獲報後立即趕往現場處置，最後在大批警力的包圍下，張男將刀械丟棄就範，雖然張男一度認為警方逮捕不合程序申請提審，但在經過「深思熟慮」後又自己取消，稍早警方將張男移送台北地檢署複訊。

27歲男子騎車與行人發生糾紛，竟亮出戰術直刀恐嚇。（圖／翻攝畫面）

事發在今天中午12時7分，北市中正一分局介壽所警方獲報案，有人於博愛路160巷口有人持刀揮舞情事，由於地點僅僅距離總統府不到一百公吃，現場立即有大批警力趕赴現場處理。 警方到場後立即喝斥持刀男子棄刀，男子見警力重重包圍一度試圖反抗，但最終還是棄刀，就在優勢警力壓制下化解危機。

廣告 廣告

張嫌騎單車在博愛特區與行人發生衝突。（圖／東森新聞）

警方調查，27歲張男任職於超商，中午因為要去上皮拉提斯課，騎乘Ｕｂｉｋｅ行經博愛路１６０巷口，與周姓行人（男，44年次）因禮讓情形發生口角，衍生肢體衝突，後續張男持戰術直刀作勢恐嚇，經員警到場喝令張民「刀放下」，張男將刀械丟棄，現場由介壽所員警逮捕後帶返所偵辦。

張男表示，刀械是在網路上購得，主要是買來防身用，警方訊後依照刑法第305條恐嚇危安罪移送北檢，另有關雙方鬥毆部分，將依社會秩序維護法裁處。

更多東森新聞報導

新／高鐵台南站出事了！旅客落軌遭列車當場輾斃

公司負責人偷吃人妻！激戰5次 大尺度對話曝光

「泰安第一湯」驚傳溺水意外 73歲翁警光山莊大眾池溺斃

