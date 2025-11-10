新／美國政府有望重新開門！部分民主黨議員倒戈 60比40通過結束關門

國際中心／綜合報導

美國參議院在當地時間周日(9日)以 60 比 40 的投票結果，打破了民主黨對川普政府撥款法案的阻撓議事，成為重新開放政府的關鍵一步。根據CNN報導，有部分民主黨議員在達成協議後，倒戈靠向共和黨，不顧黨內反對投下贊成票，有望結束美國歷史上持續時間最長的政府關門。不過參議院內達成的協議，仍需經過參議院的辯論和通過，獲得眾議院的批准，並由川普總統簽署才能讓政府重新開門運作。

協議內容包括推翻川普政府對聯邦員工的解雇行動，並納入防止此類行為再度發生的條款；同時也將確保糧食券（food stamps）計畫可持續資助至2026財政年度。

在這次談判中，民主黨由參議員金（Angus King）、沙欣（Jeanne Shaheen）和哈桑（Maggie Hassan） 代表參與。

報導指，這項新出爐的協議將包含一項臨時措施（stopgap measure），以延長政府資金至1月，並與一個更大型的預算方案綁定，可全面資助數個主要部門。

參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）指出，首次投票最快可能在當地時間周日（9日）晚進行。參議院會先對眾議院通過的臨時撥款案進行表決，需要至少8名民主黨議員支持才能推進。接著，參議院會以兩黨協商的更大規模撥款方案修訂該法案。

若法案在參議院通過，還需送回眾議院進行最終表決，再交由川普簽署，最後政府才會重新開放，整個過程仍需耗時數日。

