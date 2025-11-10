新／美國政府關門40天！傳參議院兩黨已達共識 有望結束關門亂象

編譯張渝萍／綜合報導

美國政府關門已破紀錄40天，終於要有解？美國CNN引述知情人士指出，美國參議院兩黨已達成協議，預計將政府資金延長至1月30日，並在12月 就《平價醫療法案》（Affordable Care Act, ACA）相關法案，於當地時間9日晚上進行表決。這被視為政府關門即將結束的重要跡象。CBS報導也指，至少有8人會投票支持這項協議。

但根據CBS新聞最新更新，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）將投下反對票。目前民主黨已結束開了兩個多小時的黨團會議，除了舒默外，不少人拒絕透露回答投票問題。

美國總統川普返回白宮時也對記者說：「關門將要結束了，你很快就會知道了。」

消息人士表示，協議內容包括推翻川普政府對聯邦員工的解雇行動，並納入防止此類行為再度發生的條款；同時也將確保 糧食券（food stamps）計畫可持續資助至2026財政年度。

在這次談判中民主黨，由參議員金（Angus King）、沙欣（Jeanne Shaheen）和哈桑（Maggie Hassan） 代表參與。

報導指，這項新出爐的協議將包含一項臨時措施（stopgap measure），以延長政府資金至1月，並與一個更大型的預算方案綁定，可全面資助數個主要部門。

目前尚不清楚投票的具體時間，因為最終談判仍在進行中。參議院多數黨領袖圖恩（John Thune） 指出，首次投票最快可能在當地時間周日（9日）晚進行。

參議院會先對眾議院通過的臨時撥款案進行表決，需要至少8名民主黨議員支持才能推進。接著，參議院會以兩黨協商的更大規模撥款方案修訂該法案。

若法案在參議院通過，還需送回眾議院進行最終表決，再交由川普簽署，最後政府才會重新開放，整個過程仍需耗時數日。

