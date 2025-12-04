新／美媒來台專訪「收台灣鳳梨酥」大讚！1句話嗆爆中共 蕭美琴回應了

政治中心／陳慈鈴報導

美國媒體「戰情室」節目共同主持人暨駐白宮特派員溫特斯貼出與台灣鳳梨酥的合照。（圖／翻攝自X平台 @nataliegwinters）

中國近年來持續以各種手段恫嚇台灣，其中就包韓了貿易武器化，於2021年以多次檢出有害生物（介殼蟲）為由，宣布暫停進口台灣鳳梨。但此舉並未讓台灣元氣大傷，反而獲利更多。副總統蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員溫特斯（Natalie Winters）專訪，準備了2樣伴手禮。溫特斯今（4）日曬出與台灣鳳梨酥的合照，還用一句話嗆爆中共。對此，蕭美琴回應了。

溫特斯於X發文，表示這些台灣鳳梨酥實在太美味了，以致於連中共都禁止。她還說，北京的法律戰術只會讓台灣鳳梨更受歡迎。文末還附上一張照片，只見她站在美國國會大廈，一手抱著台灣鳳梨酥禮盒，臉上洋溢著燦爛笑容。

蕭美琴看到後也轉發，並寫道「這就是為什麼這裡有些人會稱它們為『自由鳳梨』」。隨後，又於臉書上撰文指出，表示自己當時特別準備了台灣最具代表性的鳳梨酥與小泡芙當作伴手禮，「很高興Natalie喜歡。」蕭美琴還說，台美共享民主自由的價值，「期待未來台美關係持續『旺來』」。

貼文曝光後，蕭美琴獲得許多台灣網友讚賞，還有人留言表示，「台灣，加油」、「只能說怕胖不要來台灣。台灣魂系食物，對體重不友好」。

