新／美媒曝美俄密商停火「28點計畫」 俄讚：我們聲音終於被聽到

編譯張渝萍／綜合報導

川普政府的加薩20點計畫在聯合國安理會通過後，現有美媒報導指出，川普政府一直在與俄羅斯秘密協商，起草一份結束俄烏戰爭的「28點計畫」，俄方稱讚「這份協議有聽到俄羅斯的聲音」，因此對計畫感到樂觀。因烏克蘭與歐洲盟友並未參與，尚不清楚他們會如何回應，白宮也證實正與烏克蘭和歐洲官員解釋這項計畫。

美俄秘密協商推動俄烏停火的「28點計畫」。（圖／翻攝自X平台 @WhiteHouse）

美俄秘密協商「28點計畫」

根據美媒Axios 18日報導，美俄官員透露，川普政府一直在與俄羅斯秘密協商，起草一份結束烏克蘭戰爭的新計畫。

這份長達28點的計畫靈感來自於川普在加薩問題上成功推動的協議。消息人士指出，這 28 點大致分為四大類，分別為「烏克蘭和平」、「安全保障」、「歐洲安全」，以及「未來美國與俄羅斯、烏克蘭的關係」。

最爭議點「領土問題」尚不知如何解

但對於最具爭議的「領土問題」，目前仍不清楚這項28點計畫會如何處理，像是俄軍雖在烏東地區不斷推進，但實際控制區域仍遠小於克里姆林宮的要求。

報導引述一名美國官員指出，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）主導這份計畫的起草工作，並與俄羅斯特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）深入討論。

德米崔耶夫是俄羅斯主權財富基金的負責人，也深度參與烏克蘭外交。他在17日接受 Axios專訪時表示，他10月24日至26日訪問邁阿密期間，與魏科夫及其團隊成員閉門商談了三天。

俄方：俄羅斯立場真的有被聽見

德米崔耶夫說，他對協議成功的機率感到樂觀，因為與過去不同的是，「我們感覺到俄羅斯的立場真的有被聽見」。

根據烏克蘭與美國官員透露，魏科夫原預計19日在土耳其與烏克蘭總統澤倫斯基會面，但行程已延期。

一名烏克蘭官員證實，魏科夫本周稍早在邁阿密與澤倫斯基的國家安全顧問烏梅洛夫（Rustem Umerov）會面，討論了該計畫。該名烏克蘭官員說：「我們知道美國人正在做一些事情。」

白宮一名官員向Axios指出：「（川普）總統已明確表示，是時候停止殺戮並達成協議結束戰爭。川普總統認為，只要雙方展現彈性，結束這場無謂戰爭是有機會的。」

目標是雙普會前產出書面文件

德米崔耶夫向Axios表示，這「28點計畫」基本概念是以川普與俄羅斯總統普丁，8月在阿拉斯加會晤時達成的原則為基礎提出一份新的建議，「不僅處理烏克蘭衝突，也處理如何恢復美俄關係、回應俄羅斯的安全關切」。

德米崔耶夫說：「其實這是一個更廣泛的框架，也就是我們如何為歐洲帶來真正持久的安全，而不只是在烏克蘭？」

他還表示，目標是在川普與普丁下次會面前產出一份書面文件。

這樣由美俄主導的計畫，因為未有烏克蘭及西方盟友參與，非常可能有條文出現爭議的情況。

俄方：28點協議與英國主導方案完全無關

德米崔耶夫指出，他們和美國的這項「28點協議」與英國主導、試圖打造「加薩模式」的烏克蘭和平方案完全無關，他認為英國的方案注定失敗，因為它忽略了俄羅斯的立場。

他說，美方目前正向烏克蘭及歐洲國家解釋此模式的「好處」，「這一切發生的背景，是俄羅斯確實在戰場上取得更多進展。」他主張莫斯科的籌碼正在增加。

白宮已開始向歐洲與烏克蘭解釋此新計畫

美國官員也證實，白宮已開始向歐洲官員以及烏克蘭簡報這份新計畫。該官員表示，白宮認為有很大機會爭取到烏克蘭與歐洲國家的支持，並且會依據各方意見調整計畫，「我們認為現在是推出這份計畫的好時機。但雙方都需要務實並並實際一點。」

