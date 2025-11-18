新／芬普尼毒蛋2度流入市面！台中龍忠蛋行負責人遭搜索複訊20萬交保

記者陳佳鈴／彰化報導

芬普尼4萬顆蛋流向，市府公布35家下游店家。(圖／台中市政府提供)

彰化縣文雅畜牧場因雞蛋檢出違法殺蟲劑「芬普尼」代謝物超標，本應自 11 月 4 日起接受移動管制，禁止任何蛋品出貨。然而，台中市政府食安處10日稽查時，竟查獲牧場於9日再度私下運出約4萬顆雞蛋，流入台中「龍忠蛋行」，並再度驗出芬普尼殘留。事態嚴重，檢調除了傳喚負責人並搜索相關資料，檢察官長時間複訊後，裁定負責人林男以 20 萬元交保。

彰化地檢署17日（昨）下午大動作搜索龍忠蛋行，由調查局人員入內蒐證後，帶回林姓負責人進行偵訊。檢察官長時間複訊後，晚間裁定林男以 20 萬元交保。林男遭檢方認定在明知文雅畜牧場仍受管制情況下，仍進貨來源不明的問題蛋，涉案疑點待釐清，因此被正式列為被告。

文雅畜牧場的部分，檢方早在上週便以涉嫌違反《動物用藥品管理法》與《食品安全衛生管理法》立案調查，並指揮彰化縣調查站及相關農政、衛生機關搜索牧場，扣得部分藥物與檢體。牧場陳姓負責人與其配偶訊後請回。為查明污染來源，檢調17日也再次約詢3名牧場員工，訊後均請回。

至於污染雞蛋如何再度流出，仍是偵辦核心。初步了解，牧場在遭複檢「未檢出」後誤以為已全面解除管制，加上與蛋行之間的訊息往來混亂，使得四萬顆問題蛋在監管真空中流入市場，但檢方強調「是否真為誤解仍需查證」。目前，檢方正比對牧場、蛋行及各單位間的進出貨紀錄，釐清是否有人蓄意隱匿或加速出貨。偵辦仍在持續擴大中。

