新／苗栗砍人案第一視角曝光！民眾無辜中槍嘆「你打到我的手啦」

苗栗縣南苗市場今天上午發生砍警案，一名見義勇為的民眾協助警方壓制時，不慎遭子彈誤擊。（圖／翻攝畫面）





苗栗縣苗栗市米市街南苗市場，今（4日）上午8時許發生砍人案，2名員警獲報有人持刀趕赴現場，卻遭鍾姓犯嫌持刀揮砍，其中一名員警頭部受傷；另名員警見狀開槍擊中鍾男胸口將其制伏，不過在開槍過程中，警方也誤傷見義勇為的民眾，稍早警方密錄器也曝光。

根據受傷員警的密錄器畫面可見，警員數度要嫌犯嫌犯把刀放著，並要旁人走開別靠近，警員才剛拔槍，沒想到嫌犯就突然朝警員衝過來，把警員壓到在地發了瘋似的狂砍，當時55歲羅姓民眾，見警被壓倒在地趕緊撲上來協助。

廣告 廣告

嫌犯被壓制在地。（圖／翻攝畫面）

當時另一名警員情急之下，拔槍朝嫌犯射擊，沒想到因拉扯動作太大，不慎誤傷羅姓民眾手掌，影片中可清楚聽到民眾「你打到我的手了啦，唉唷！」隨後嫌犯順利被壓制，支援警力和救護車也趕抵現場進行救援。

更多東森新聞報導

頂大男遭4車輾斃 友曝最後行蹤…首輛行車紀錄器曝真相

新北11歲女童昨陳屍家中 今一家7口一氧化碳中毒

約人妻土地公廟激戰 粗工竟用私密片逼再來一次

