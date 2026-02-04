新／苗栗警頭遭砍2刀 顱骨骨裂出血轉送加護病房

朱姓員警轉送加護病房。（圖／東森新聞）





苗栗縣苗栗市南苗市場今（4日）發生1死2傷砍人案。朱姓、李姓員警獲報有人持刀趕赴市場，遭嫌犯鍾姓男子揮砍，朱員首當其衝頭部遭砍2刀、顱骨骨裂，送醫後轉進加護病房；鍾嫌遭李員開槍擊中胸口，送醫後宣告不治，另有一位民眾遭誤擊輕傷。

鍾嫌今晨6時許即出現在市場，卻於上午7時45分疑似因精神不穩，亮出折疊刀討債卻認錯人，向攤商借手機後又莫名指控其他攤販欠錢，甚至告訴前來處理的市場管理員「要砍人」。

警方上午8時04分獲報後，先行調派朱員、李員前往處理，但鍾嫌拒絕服從棄刀命令，還向警員逼近，遭員警噴灑辣椒水壓制。未料，鍾男遭噴辣椒水仍向員警揮刀，並砍中朱員頭部2刀；李員見狀，不得不在人潮眾多的市場內連開2槍，1槍擊中鍾男胸口、1槍誤傷見義勇為的55歲羅男左手。

鍾嫌送醫後於上午11時許宣告不治；羅男左手輕傷無大礙。朱員就醫後確認頭部有10公分、7公分長兩道撕裂傷，粗估造成500到1000cc出血量；經電腦斷層掃描，發現顱骨有局部骨裂，醫療小組討論後決定送加護病房觀察，目前生命跡象穩定。

