新／若有颱風假 「普發現金一萬」11／12入帳恐延後

颱風來勢洶洶，目前仍不排除有可能放颱風假，國人關心的普發現金是不是也會收影響呢？對此，財金公司表示，有些銀行如果有放假的話，批次作業會順延，可能會影響到入帳時間，但是較大的銀行就比較不受影響。

登記時程與方式

依財政部規劃，5日至9日為分流登記階段，5日為尾數「0、1」、6日為「2、3」、7日為「4、5」、8日為「6、7」、9日為「8、9」。自10日起全面開放登記。

民眾可使用手機、平板或電腦上網至普發現金官網，在「登記入帳」頁面輸入身分證或居留證號、金融機構帳號及健保卡號等資料，依指示完成登記。

財政部說明，登記入帳期限至115年4月30日止，民眾可安心辦理。凡於11月10日前登記成功者，最快將於11月11日18時起至11月12日陸續入帳；11月11日以後登記成功者，則於登記後2個營業日內入帳。民眾可透過補摺、網路銀行或行動銀行查詢入帳狀況。

登記結果13日開放查詢

登記結果將於11月13日起開放查詢，民眾可至普發現金官網確認結果。如因資料錯誤導致登記或入帳失敗，系統將提示原因並開放重新登記；或可改採ATM領現（11月17日起開放）及郵局領現（11月24日起開放）方式領取。

四種情況恐導致入帳失敗

財政部提醒，若入帳失敗，該健保卡號將重新開放登記入帳申請，但不提供帳號修改服務。常見失敗原因有四種：

帳號核驗失敗，帳號與身分證或居留證號不一致。 無此帳戶。 帳戶已結清。 帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶。

如有疑問，民眾可撥打1988諮詢專線或洽各金融機構客服查詢。

