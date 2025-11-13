新／范姜彥豐發聲！緩頰胡釋安「已道歉」喊話呼籲理性：理解他的處境

娛樂中心／綜合報導



粿粿（江瑋琳）跟范姜彥豐婚變事件風波持續延燒。范姜日前公開指控妻子婚內出軌，並牽扯王子（邱勝翊）震驚演藝圈。而週刊爆料指出，粿粿風波爆發後，一直都暫住演員胡釋安家，引發外界質疑他是否「暗助相約」。稍早胡釋安火速透過律師發聲明澄清，坦言確實有提供暫時居所，但事前並不知情是第三者，得知真相後立刻請對方搬離，對此，范姜彥豐也發聲了。

胡釋安於聲明中強調，自己並未涉入任何糾葛，「本人是在事後經透過范姜先生告知才得知婚外情等，並在知悉後也已立即請江瑋琳女士搬離並停止任何協助。」並表示，從未縱容或包庇任何不忠行為，純粹出於朋友立場給予臨時幫助，並補充：「本人於提供協助時，僅知悉雙方正在處理婚姻問題，當時對於有關婚外情等毫不知情。」

粿粿、胡釋安。（圖／翻攝自IG）

面對輿論質疑，范姜彥豐稍晚也親自發聲，公開替胡釋安緩頰。並在社群發文呼籲外界保持理性，透露對方已私下致歉並說明經過，「安安已私下向我說明致歉，我也理解他的處境，希望不再讓身邊的無辜朋友受到波及。」



事件延燒至今，粿粿與王子皆未再公開露面，雙方社群保持靜默。隨著胡釋安出面澄清、范姜彥豐願意緩頰，外界對這場婚變風暴的焦點也逐漸轉回當事夫妻之間。然而這場「感情羅生門」尚未畫下句點，仍成為網友關注焦點。

