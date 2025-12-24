新／莫斯科連環爆！俄將領才被炸死 事發地今又爆炸釀３死

編譯張渝萍／綜合報導

22日才發生俄羅斯將軍薩瓦羅夫（Fanil Sarvarov）中將，在首都莫斯科被炸死，24日又發生一起爆炸案，且地點非常靠近。事件造成3人死亡，但官方僅公布其中兩名死者為警察，第三人身份並未透露。

形跡可疑男子引爆炸彈

根據路透報導，莫斯科24日清晨發生爆炸案，當時兩名警察發現一名形跡可疑的男子，在22日爆炸案現場附近徘徊，正當警察靠近時，該男子當場引爆炸彈裝置，導致兩警死亡，另外還有第三人喪命，但身分未公布。

多個非官方的俄羅斯Telegram新聞頻道稱，炸彈客是死者之一，但路透無法獨立證實這些說法。

俄羅斯聯邦偵查委員會表示，已依「謀殺執法人員」及「非法販運爆炸物」等罪名立案調查。同時也指控，該起汽車炸彈襲擊是由烏克蘭情報單位策劃。但烏克蘭官方未發表任何回應。

支持入侵烏克蘭者紛紛遭暗殺

報導指，在這場已持續近四年的俄烏戰爭期間，多名俄羅斯軍方人物，以及支持入侵烏克蘭的知名人士紛紛遭暗殺。烏克蘭軍事情報部門曾表示，其中若干起攻擊行動由他們負責。

22日被炸死的中將薩瓦羅夫（Fanil Sarvarov）是俄羅斯總參謀部陸軍作戰訓練局局長。非烏克蘭官方經營、專蒐集戰犯或叛徒的人物資料庫「Myrotvorets」已更新薩爾瓦羅夫的條目，稱這名56歲的將領已被「清算」。

住在附近、名叫亞歷山大的居民向路透表示：「發生了爆炸，聲音非常大，就像幾天前那起汽車爆炸一樣。」另一名居民羅莎說自己在清晨被爆炸聲驚醒，整棟建築似乎都在震動。

