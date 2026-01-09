新／菲律賓垃圾山大規模崩塌！1死38失蹤 當地議員：出事垃圾場非法

編譯林浩博／綜合報導

英國廣播公司（BBC）引述官方報導，菲律賓中部的宿霧市，一座垃圾山在8日崩塌，波及範圍非常廣，造成一名22歲女子喪命，以及38人失蹤。

菲律賓宿霧市垃圾場崩坍，釀成1死38失蹤的悲劇。（圖／翻攝自X平台 @PhilippineStar）

搜救隊將12名受傷的垃圾清潔工，從比利納烏垃圾掩埋場（Binaliw Landfill）的殘骸當中救出，並將他們全數送醫救治。各個政府機構與民間團體的約300人員已到場部署，現場也可見多部挖土機、消防車與救護車。

宿霧市長內斯托爾（Nestor Archival）9日在臉書貼文：「所有應變團隊都在全力搜救失蹤人員。」

廣告 廣告

宿霧市議員加加內拉（Joel Garganera）表示，事故恐怕是突然發生，但背後原因可能是管理不善。他說道：「這不是（合法的）衛生掩埋場。這已是（非法的）開放式垃圾場。」

垃圾場在菲律賓各大城市很常見，宿霧這裡它可是中部未獅耶（Visayas）群島的交易中心和運輸通道。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

台灣是地球上最難打的戰場！軍事專家郭育仁揭中國航空母艦「致命問題」

最完美錐形火山蠢蠢欲動！菲國馬永火山活動加劇 警戒升3級迫千人撤離

阻止美國併吞格陵蘭？美記者獻奇招：讓川普進來開發房地產

Netflix掃到颱風尾！中國網劇現「九段線」地圖 越南限時24小時下架

