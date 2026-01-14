新／萊爾富福袋抽「台積電股票」！幸運兒秒抱回171萬

萊爾富福袋抽台積電股票。（圖／翻攝自萊爾富官網）





春節將至，各超商紛紛推出福袋搶占商機，其中萊爾富推出的福袋獎項豐富，頭獎包含輝達、台積電股票等。萊爾富今（14）日下午在臉書粉專直播，抽出台積電股票得主。透過台積電今日收盤價計算，幸運兒可抱走的金額高達171萬。

萊爾富說明，中獎名單將公告於官網，並於明（15）日以簡訊通知中獎者，得主須於29日前（以郵截為憑）將中獎回函及領獎所需資料填妥，以掛號方式寄回萊爾富公司，逾期視同放棄中獎資格，將不再進行遞補。

萊爾富去年首創「春節福袋」活動，包含發財卡、福袋、福箱抽股票等，總獎值高達逾400萬元。今年再發行4款福袋，除了台積電外再加碼輝達股票，總量110萬組，販售價格從100元至799元不等，總獎值超過2000萬。

萊爾富也錯過本次抽獎的朋友不要擔心，第二張台積電股票將在下週三（1/21）下午15時開獎，只要完成登錄，就有機會把台積電股票帶回家。

