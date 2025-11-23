新／葬儀社搶生意爆衝突！2男怒砸救護車 擋風玻璃全碎
昨（22日）晚間7時40分左右，恆春旅遊醫院附近發生砸救護車事件。據了解，陳姓男子與郭姓男子合夥開葬儀社，因不滿前員工盧姓男子離職後自行承接旅遊醫院的葬儀相關業務，雙方爆發衝突。
陳男、郭男兩人憤怒之下，砸毀盧姓男子使用的救護車，以及旅遊醫院所屬的救護車。警方獲報後立即展開調查，目前陳男與郭男尚未到案，警方正積極追查其行蹤與犯案動機。
