新／葬儀社搶生意爆衝突！2男怒砸救護車 擋風玻璃全碎
昨（22日）晚間7時40分左右，恆春旅遊醫院附近發生砸救護車事件。據了解，陳姓男子與郭姓男子合夥開葬儀社，因不滿前員工盧姓男子離職後自行承接旅遊醫院的葬儀相關業務，雙方爆發衝突。
陳男、郭男兩人憤怒之下，砸毀盧姓男子使用的救護車，以及旅遊醫院所屬的救護車。警方獲報後立即展開調查，目前陳男與郭男尚未到案，警方正積極追查其行蹤與犯案動機。
更多東森新聞報導
出勤遭婦開車側撞！救護車翻覆3人受傷
花蓮援助到基層扶弱 PP石墨烯推公益發揮企業影響力
與死神搶人4／救護車上的奇蹟誕生——人魚寶寶
其他人也在看
不滿員工「單飛」！葬儀惡老闆「89魂上身」院內猛砸救護車逃逸
恆春旅遊醫院22日晚間發生一起暴力事件，一間由陳男、郭男人合夥開設的葬儀社，由於不滿前員工盧男離職後私接醫院葬儀業務，雙方於是發生衝突，並在盛怒之下接連砸毀2輛救護車，並在施暴後離去，警方正追查2人到案中。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
搶生意? 疑自立門戶引前東家不滿 2救護車被砸毀1嫌落網
南部中心／綜合報導22日晚間7點多，屏東恆春旅遊醫院停車場，有2部救護車被人砸毀，警方初步調查，疑似兩間葬儀社之間搶生意，引發糾紛，目前逮捕一名涉案男子，要進一步釐清糾紛原因。民視 ・ 15 小時前
美國將對委內瑞拉發動新措施 多家航空公司取消航班
美國近期以打擊毒品販運為由，在委內瑞拉週邊加大襲擊。路透社得到美方4名官員匿名透露消息，美方將在未來幾天啟動對付委內瑞拉的新階段；同時，美國聯邦航空總署（FAA）也警告各航空公司，稱委內瑞拉領空有潛在危險，目前至少4家航空公司已取消從委內瑞拉出發的航班。太報 ・ 1 天前
救護車也砸！球棒雙人組闖恆春旅遊醫院砸車 警方稱已掌握嫌犯
屏東恆春旅遊醫院的2輛救護車昨天（22日）晚間竟然遭人砸毀，警方獲報即追查當中，現已鎖定犯嫌身分正積極追查當中，由於放置於停車棚，應是平日可出勤的救護車，目前前擋玻璃已被毀損，顯然無法出勤，院方現正進行尋求調度當中。恆春分局指出，於昨天晚間7時獲報，指恆春旅遊醫院停於院內停車場的2部救護車遭不明人士自由時報 ・ 20 小時前
屏東恆春旅遊醫院「救護車」被砸毀 疑葬儀社老闆不滿前員工搶生意洩憤
恆春分局22日晚間7時許接獲通報，指恆春旅遊醫院停車場內的兩輛救護車遭到破壞。警方調閱監視器發現，兩名男子騎機車雙載進入院區，由員工出入口進入醫院停車場，持球棒朝著救護車猛砸，造成前擋玻璃破碎後揚長而去。警方初步調查，涉案的陳姓、郭姓男子共同經營葬儀社，盧姓...CTWANT ・ 15 小時前
2男闖恆春旅遊醫院砸救護車 警：疑殯葬業者糾紛
（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）屏東恆春旅遊醫院院內停車場2輛救護車昨晚遭砸，警方獲報調閱監視器追查，初步釐清為殯葬業者糾紛，已鎖定2名涉案男子追查中。中央社 ・ 22 小時前
陳雪甄奪金馬女配「全票壓倒性勝利」 廖克發陪走17年！感動喊不漲價：對他無所謂
陳雪甄奪金馬女配「全票壓倒性勝利」 廖克發陪走17年！感動喊不漲價：對他無所謂娛樂星聞 ・ 19 小時前
賴清德出席新北宜蘭同鄉會 拜託全力支持蘇巧慧、林國漳
總統賴清德今（22）日晚間出席新北市宜蘭縣同鄉會會員大會，除了與理監事等代表合影拍照外，致詞時還特別提到將代表民進黨參選新北市長的立法委員蘇巧慧，還有正式提名參選宜蘭縣長的律師林國漳，拜託在場的新北鄉親能全力支持，給他們機會，讓新北、宜蘭都能進步與越來越好。中時新聞網 ・ 1 天前
賴總統出席新北宜蘭縣同鄉會會員大會（2） (圖)
總統賴清德（後右）22日晚間應邀出席新北市宜蘭縣同鄉會第15屆第1次會員大會，致詞時向與會者介紹民進黨籍立委蘇巧慧（前中）。中央社 ・ 1 天前
葬儀社前員工「單飛搶標案」！ 前雇主不滿砸2救護車
屏東恆春旅遊醫院日前發生駭人聽聞的事件！兩名蒙面男子持棍棒闖入醫院停車場，朝救護車猛力砸擊，導致兩部救護車的前擋風玻璃被砸毀。經警方調查，此事件竟是葬儀社業者間的糾紛所引發，郭姓業者不滿前員工羅姓男子自立門戶搶走標案，再加上先前的舊恨，竟教唆他人前往醫院砸車洩憤，卻意外波及醫院的救護車。目前警方已掌握涉案嫌犯身分，正通知相關人等到案說明。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
台灣週休三日有望實施？「上班四天、放三天」達連署門檻 這天見分曉
台灣週休三日有望實施？國內眾人關注高工時問題，有民眾透過「公共政策網路參與平台」提案推動週休三日，目前已突破5000人附議門檻，獲得5768人支持，主管機關勞動部依法須在12月7日前提出正式回應。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
與男友吵架狂灌600cc高粱酒 女倒臥超商送醫
南投縣 / 綜合報導 南投一名48歲女子，和男朋友吵架，她賭氣跑到超商買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，沒多久就醉倒不省人事，警方到場時，女子意識模糊，還吐出紅色不明液體，救護車趕緊把她送醫治療，醫師提醒，酒精不但會造成意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克，尤其平常不常喝酒的人更要注意。48歲女子倒在超商內，意識模糊，家人又急又無奈，女子家人VS.女子說：「妳這樣子，救護車來，警車也來，大家都來麻煩，店員也沒辦法營業。」員警VS.女子說：「需不需要我們扶妳，(好)。」女子原本還能跟員警對話，但隨後就不省人事，還吐出紅色不明液體。員警趕緊叫救護車，原來女子和男朋友吵架，賭氣跑到超商，買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，員警VS.消防人員說：「可能有吵架，然後她就喝高粱，聽說她平常沒有在喝酒。」女子平常不喝酒，卻一口氣乾掉整瓶高粱，救護人員緊急把她送醫治療，化解危機，醫師指出，酒精會造成人體意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克致命。南投醫院神經內科主任張嘉為說：「甚至你可能過度飲酒，可能造成昏迷，誘發嘔吐反射，真的吐出來，結果就在昏迷情況下，造成吸入性肺炎，甚至直接造成氣管的阻塞，造成缺氧而死亡。」過去曾經有民眾喝完半瓶高粱後猝死，也有女大生喝完高粱酒睡著，結果被嘔吐物卡住氣管窒息死亡的意外，醫師提醒，平常不喝酒，或本身有心血管疾病的人，更要小心飲酒過量，以免造成生命危險。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 1 天前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 1 天前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、沐心泉白雪木、新社花海、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、沐心泉白雪木、新社花海、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 1 天前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 1 天前
今年冬天，別讓寒冷成為他們夜晚的恐懼...邀你認購愛心棉被衣物，守護獨居長輩、弱勢孩童溫暖過冬
你能想像嗎？在那些我們裹著棉被還覺得冷的夜裡，有一群弱勢孩子與長者，正穿著不合時宜的單薄衣物，在屋內瑟瑟發抖，「保暖」這件事也成為他們每年冬天遙不可及的願望。Yahoo奇摩新聞 ・ 9 小時前
台灣獨步全球？公民連署「8小工時」改5小時
台灣勞工面臨工時過長問題，近期有民眾在公共政策參與平台發起連署，提議修改《勞基法》將每日工作時間從8小時縮減為5小時。該提案建議若雇主無法配合，可將剩餘3小時改為「健康加班費」工時，讓勞工自由選擇參加。這項創新提案引發各界討論，勞團雖表示尊重，但質疑在現有經濟條件下是否有足夠利潤基礎支持。根據2024年統計，台灣總工時位居全球第5、亞洲第2，高於日韓，顯示台灣勞工工時確實偏長。TVBS新聞網 ・ 9 小時前