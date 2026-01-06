新／蔣萬安宣布北巿營養午餐將「全面免費」

台北市長蔣萬安。（圖／東森新聞）





因應少子化，台北市長蔣萬安今（6）日正式宣布，台北市營養午餐，從今年起全面免費，涵蓋範圍包括公私立國中小。另外生生喝鮮乳的政策也擴大，要讓台北市2歲到15歲的孩子，都能獲得穩定優質的營養。

公私立國中小營養午餐全面免費

蔣萬安指出，為守護下一代的健康起跑線，台北市將推動公私立國小、國中營養午餐全面免費！他強調，市府對於孩子的營養政策始終堅持「再苦不能苦孩子」。回顧2024年底中央喊停班班有鮮奶時，台北市即決定「中央不做，台北做」，成功推動「生生喝鮮奶」政策，今年更進一步升級為「生生喝鮮奶3.0」，涵蓋範圍向下延伸至2歲幼兒，向上照顧到國中生，讓2到15歲的孩子在關鍵發育期，都能獲得穩定優質的營養補給。

廣告 廣告

蔣萬安進一步表示，鮮奶只是第一步，今天北市更要向前一大步，決定從今年起，台北的孩子午餐將全面免費、營養到位。他強調，免費午餐不只確保孩子營養均衡，真正做到「營養午餐、午餐營養」，更能進一步推動營養教育及食農教育。蔣萬安說，營養午餐不應只是一頓飯，更是平權的重要環節，透過全面免費，以平均一餐60到70元估計，能直接減輕家長每年上萬元的經濟支出。更重要的是，市府將統一強化食材溯源與品質管控，解決過去因餐費限制，導致食材選擇受限的問題。

教育革新三箭！導師減課加薪、行政人力補足、心理諮商倍增

蔣萬安接著宣布，台北市教育現場將迎來「革新三箭」，旨在回歸教學本位，找回老師的尊嚴。他直言，目前教學現場導師負擔過重、行政雜務纏身，已嚴重影響教學品質及師生關係。

教育革新三箭包含：

第一箭，導師將全面減少一節課，同時提高導師費，涵蓋國小、國中、高中。蔣萬安表示，減去這一個小時的授課，是為了讓老師有更多餘裕觀察孩子的心情變化，進行深度對話及班級經營，將時間還給老師。

第二箭，市府將全面充實並增加學校專責行政人力，並調高教師兼任行政工作的獎金。蔣萬安說，此舉旨在實現「行政歸行政，教學歸教學」，大幅降低老師的兼任行政負擔，讓老師能專注於備課與課堂，找回投入教職的初衷。

第三箭，市府將全面增加教師心理諮商時數與次數。蔣萬安強調，「老師的心理健康是學生幸福的基礎」。在高壓的教學環境中，市政府必須成為老師的依靠。未來服務據點將從原本5區擴大到12個行政區，免費諮商次數也從6到10次提升到8到12次。透過提供完善的支持體系，期盼讓台北的老師們能在充滿正能量的狀態下陪伴孩子。

敬老卡功能大升級

第三項重磅政策，則是敬老卡功能大升級，目標打造「全台最優質的高齡樂活城市」！蔣萬安細數，台北市民的長壽與健康是我們的驕傲。敬老卡點數的調整不只是金額的增加，更是服務場景的全面擴張。自1月2日起已開放扣抵聯醫門診掛號費；2月計程車扣抵點數提高到85點；7月開始，每月點數更將從480點調升至600點。

而今年，北市府更將正式把「老人健康檢查」納入點數扣點範疇。蔣萬安期許，這張卡不只是敬老卡，更是市民的「健康生活卡」。透過點數扣抵健檢及醫療費用，市府希望傳遞一個觀念：「預防勝於治療」。鼓勵長者多出門走走，定期健檢，讓健康老化的實踐走在全台最前端。

蔣萬安最後強調，今天的政策宣布，每一項都需要龐大的預算支撐，更需要各局處打破門戶之見，緊密協作。他重申，台北市不需要虛華的口號，需要的是實實在在能解決家長焦慮、減輕老師壓力、給予長者健康樂活生活環境的具體作為。蔣萬安要求相關局處針對預算撥付、配套措施以及宣導作業，務必精準對位、即刻落實，期盼讓市民感受到，台北市政府是一個有溫度、有肩膀，更有遠見的團隊。

更多東森新聞報導

黃國昌談「兩年條款」決策 親曝：已簽辭職書

民眾黨再爆第4人退黨！他親曝未來動向 黨部回應了

基本工資將再調！賴清德承諾：今年可望跨過3萬元

