新／衰捲「鯛魚排禁藥」烏龍！供應商明10時記者會說明

高市衛生局證實，鯛魚排驗出禁藥是烏龍一場。（示意圖／東森新聞）





先前全聯「台灣鯛魚排」被高市衛生局檢驗出有動物用藥，雲林口湖的供應商自主送驗卻是未檢出。高雄市衛生局晚間6點臨時舉行記者會致歉，坦承是內部儀器設定條件被更改，才導致檢驗結果不合格，操作人員涉及過失，已主動移送檢調。對此，供應商口湖漁類生產合作社表示，將於明（5）日上午召開記者會說明。

高雄市衛生局日前抽驗台灣鯛魚排時，發現含有動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，全聯因此緊急全台下架。針對供應商表示沒有驗出藥物，衛生局昨（3日）大動作強調，採檢及檢驗皆依法依程序嚴謹作業，與業者自行外部送驗同批號原料樣品為不同檢體。但今（4）日突發重大聲明改口，認了一切都是烏龍一場。

高雄市衛生局說明，內部調查發現，檢驗科內部儀器品管紀錄正常，但設定條件遭更改，檢驗值因人為電腦設定錯誤而放大10倍，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，正確結果應為「未檢出」，已主動移送檢調釐清，並向受影響的供應商口湖漁類生產合作社、全聯和消費者道歉。

對此，全聯稍早發出聲明，感謝高雄積極釐清事實、還原真相，守護全台食安，並感謝各地衛生局持續的指導與監督。全聯也表示，食安是最重要的承諾，未來也持續與中央和地方政府密切合作，全面落實更加嚴格的食安管理。

而衰捲烏龍風波的口湖漁類生產合作社則回應，明日上午10時將透過記者會，屆時將會將商譽受損到現在終於獲清白的心境，一併對外說明。

