新／被拖行「滿地血痕」埔里老黃牛重生了！善心人買下牠送往台南養老

老黃牛遭綁貨車拖行「沿路滴血」蜷縮橋邊，讓許多網友看了都相當不捨！（圖／翻攝畫面）

南投埔里一隻老黃牛，日前被民眾發現，牠被飼主綁在小貨車上拖行，導致牛隻腳底受傷流血，頸部也因繩索緊勒而有勒痕，目擊民眾驚駭不已，影片曝光引起關注後，更有熱血的大型動物獸醫連夜趕往埔里為老牛診治。最新進展指出，該牛已於4日遭飼主出售，所幸買主為善心人士，並在地方民代與動保團體協助下，將於明（6日）送往台南「老牛的家」安置，後續並安排獸醫檢查治療，讓老牛得以頤養天年。

這起事件發生於2日下午，民眾拍到埔里街頭一名老農開著小貨車，以繩索牽引牛隻前行。然而車速過快，牛蹄持續磨擦柏油路面，最終因疼痛與疲累癱坐在中正一號橋上，雙腳滲血、地面血跡斑斑，頸部繩索勒痕清晰可見。影像曝光後引發大批網友痛批「虐待動物」，隨即通報警方與動保單位介入。

警方事後查出飼主為75歲陳姓男子，他辯稱自己帶牛外出配種，並非有意虐待，只是牛「沒走過柏油路才受傷不走」。然而，南投縣家畜疾病防治所仍認為飼主照護方式有疏失，隔日即派員追查，並尋求大動物獸醫支援。

國立中興大學獸醫系教授莊士德當時正從外縣市返程，接獲通報後臨時改道趕赴埔里。由於現場無法固定動物，他只能在簡易環境下替牛清洗傷口、消毒止血，並要求剪除深勒牛頸的繩索，同時叮囑防治所後續追蹤，避免感染或組織壞死。

一名老農開著小貨車，以繩索牽引牛隻前行。然而車速過快，牛蹄持續磨擦柏油路面，最終因疼痛與疲累癱坐在中正一號橋上，雙腳滲血、地面血跡斑斑。（圖／翻攝畫面）

經過多日治療，外界也相當關注老牛後續去向！昨(4日)有民眾發現牛已被飼主賣出，消息一度引發恐慌，擔心老牛可能遭屠宰處理。但經查證，買主為善心人士，主動聯繫南投縣議員陳宜君、王秋淑協助安置，行政院中部聯合服務中心也介入協調，台南市議員李宗翰出面協助安排收容。

據了解，老牛將先到台南哞哞乳牛獸醫診所接受檢查，再入住位於台南、專門收容退役耕牛和失依牛隻的「老牛的家」，後續由獸醫與專業照護人員提供長期安養。

南投縣家畜疾病防治所表示，將追查飼主是否涉及動保法相關責任，並持續追蹤老牛治療與安置情形。老牛的一生勞碌，最終仍在各界合作下，讓他老有所歸，將在平靜且安全的環境下頤養天年。

