新／解放軍雷達鎖定日軍機 美國務院首表態批中、強調美日同盟強大

日本軍機遭中國射控雷達鎖定引起軒然大波，美國國務院9日晚首度針對此事批評中國：「中國的行動無助於區域和平與穩定」，並強調「美日同盟比過去任何時候都更強大且團結」。在這場中日緊張爭端中，美國首度為盟友日本正式發聲。

美國國務院9日晚首度針對此事批評中國，並強調美日同盟強大。（圖／翻攝自日本首相官邸官網）

美批中無助於區域和平穩定

根據路透報導，美國國務院發言人9日晚談及日本軍機被中國射控雷達（fire-control radar）鎖定一事表態，批評中國行動無助區域和平穩定，「美日同盟比過去任何時候都更加強大且團結。我們對盟友日本的承諾堅定不移，並就此事及其他議題保持密切聯繫。」

日本內閣官房長官木原稔樂見美國此番表態，稱這些評論「展現了強而有力的美日同盟」。

中國外交部尚未立即回應此事。

射控雷達鎖定形同武器發射前警告

報導指，這次中日摩擦發生在沖繩群島附近，中國在訓練演習中，將射控雷達瞄準日本軍機。在現代空戰學說中，雷達照射是一種默示威脅，因為這已是武器發射前的最後階段，也因此這次事件不單單是單純空中接觸，而是更具挑釁威脅的舉動，被視為中日軍隊多年來最嚴重的摩擦。

日本在9日晚間也出動戰機監控俄羅斯與中國空軍在日本周邊實施聯合巡航。

以雷達鎖定日軍機的中國殲-15戰機，是從中國的遼寧號航空母艦起飛。（圖／翻攝自X平台 @Fahadnaimb）

中國反批日本干擾航母演訓

然而，北京則表示，日本軍機當時反覆接近並干擾中國海軍先前已公告的航母艦載機飛行訓練，該訓練位於宮古海峽以東海域。

台灣總統賴清德10日表示，中國的軍演是「非常不恰當的行為」。他說：「我們也呼籲中國展現大國應有的責任。和平無價，戰爭沒有贏家。和平需要各方共同努力，中國也有責任參與維護。」

