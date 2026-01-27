新／詐團內鬨黑吃黑失敗 3嫌糗遭鼓山警逮捕送辦

高雄市鼓山警方昨天獲報有民眾手機被搶，經調查後發現竟然與詐團黑吃黑有關，警方訊後將3名犯嫌送辦。（圖／翻攝畫面）





高雄鼓山警方昨晚接獲通報，位在明誠三路上的公園內，疑似有民眾手機被搶，警方趕抵時，2名嫌犯已逃逸無蹤，吳姓被害人在偵訊時坦承是詐團車手，被害人透露，2名同夥原本要搶走他提領的87萬元現金，但沒搶走，因此才把他手機搶走不讓報警，警方今天中午循線逮捕逃逸的2名犯嫌。

昨天傍晚17時許，有民眾發現鼓山區明誠三路的凹仔底公園內，有民眾手機被搶走需要協助，轄區警方獲報到場被害人吳男(55歲)自稱手機遭強行取走，警方立即成立專案小組，並報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。

廣告

警方在手機被搶男子身上發現大批現金，男子這才坦承是車手。（圖／翻攝畫面）

警方調查發現，本案竟與詐騙案有關，擔任車手的吳男，帶著87萬元贓款，與同團2名共犯(黃男24歲、李男25歲)碰面，未料過程中2人疑似要黑吃黑想搶走現金，因此產生糾紛，吳男保住現金但工作手機卻被搶走滅證。

意圖黑吃黑的詐團成員，昨天逃逸後今天中午遭警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

經徹夜追緝埋伏，警方於今天近午時，於仁武區某民宅將另2名犯嫌拘提到案，針對該詐騙集團所涉相關案件正積極釐清中。全案依詐欺、妨害自由、組織犯罪條例等罪嫌，將吳男等3嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

