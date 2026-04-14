新／詐欺通緝犯逢甲高調逛街露蹤 警看直播當眾逮人

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陳姓男子在網路上經營直播拍賣卻被告詐欺遭台南、高雄兩地檢署發布通緝，日前陳男高調在逢甲商圈逛街還開直播與粉絲互動，遭台中六分局警員鎖定後直接到現場逮捕。（圖／翻攝畫面）





台中一名陳姓男子（29歲）以「不倒翁精品」為名在臉書等社群直播販售精品、手機和福袋，卻因頻繁爆出詐欺糾紛，也遭高雄、台南兩地檢署發布通緝。沒想到，身揹通緝身分的陳男竟毫無危機意識，日前大搖大擺在熱鬧的逢甲商圈逛街，還開啟直播與粉絲熱情互動，台中市警局第六分局員警在收看直播時「鷹眼」認出其所在地，立即動員趕往現場，在上百名觀眾注視下，直接將陳嫌逮捕歸案。

手機變成鋁箔包紅茶，還附上一張紙條寫著「祝您有開心的一天」。（圖／東森新聞）

福袋內容物大縮水 買iPhone竟收「麥香紅茶」

陳男的詐騙行徑早已惡名昭彰，今年初就有被害人向媒體投訴，台南一名吳先生在陳男的直播間下單，以 3332 元購買包含 iPhone 16 與金飾的福袋，孰料滿心期待開箱，收到的卻是假金飾、一瓶「麥香紅茶」以及一張電腦打字的感謝函，氣得被害人報警討公道，也讓陳男因此遭到台南、高雄兩地檢署通緝。

逛逢甲直播聊火熱 警察突然「入鏡」觀眾全看傻

即便遭到通緝，陳男行徑依舊高調，日前陳與友人在逢甲商圈逛街時，拿起手機開啟直播與粉絲侃侃而談，但他卻忘了收看直播的不只有粉絲，還有眼尖的員警，第六分局員警在網路巡邏進行情資蒐集時，赫然發現畫面中陳男就是通緝犯，背景就在逢甲商圈，比對後確認陳男位置後隨即通報同仁出動。

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陳男（圖右）還向警方求情說，已經向北部警方連繫好要會自己去警局。（圖／翻攝畫面）

「不好意思，請出示證件！」當直播正進行到一半，員警的身影突然出現在直播畫面中。原本正聊得火熱的陳男瞬間語塞，神情從淡定轉為驚慌，螢幕另一頭的觀眾更是全看傻了眼，其中陳男的友人即便見警上門，還對直播中觀眾大喊「私訊+1、+1」。員警當場亮出通緝資料並確認身分無誤，隨後在鏡頭前宣讀權利並依法扣上手銬，直播也隨之斷線。

警強化熱區巡邏 不讓犯罪分子有機可乘

台中第六分局強調，警方將持續強化各類熱區巡邏與網路情資蒐集，確保社會治安。陳男這回因「太愛秀」自曝行蹤，最終仍難逃法網，全案訊後已解送地檢署歸案。

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