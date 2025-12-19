新／調虎離山！張文北車亂砍前先燒租屋處 縱火畫面曝

張文縱火燒租屋處。（圖／東森新聞）





台北車站、中山站昨（19）日下班時間發生無差別攻擊，27歲通緝犯張文沿路丟擲煙霧彈，一路亂砍，造成多人死傷，張文也在誠品南西百貨畏罪墜樓身亡。事實上，張文在傍晚發動攻擊前曾三度縱火，作案畫面也曝光。

張文先於17日先入住旅館，昨日下午3時46分，他在林森北路一處停車場旁縱火燒車，未成災；3分鐘後再燒1輛重型機車，造成該輛重機半毀。下午3時54分，張文繼續於長安東路一段燒車，造成1台轎車、2台重機、1台貨車受損，最後在犯案前又放火燒公園路20巷租屋處。

監視器拍下，張文回到租屋處後，將易燃物搬到角落，並淋灑汽油後點火後離去，現場立刻爆出火光熊熊燃燒，黑煙狂竄。

張文放火燒租屋處，疑似調虎離山。（圖／東森新聞）

張文趁警方處理火警時，17時24分來到鄰近的台北車站犯案，投擲煙霧彈、持刀亂砍，造成57歲上前制止的余男身亡、一名捷運局員工嗆傷。接著再走到中山站繼續以相同手法作案，造成多人死傷，最終畏罪輕生身亡。警方在張文下榻的旅館查扣到刀具，以及多達25瓶的汽油彈，租屋處同樣也有製作汽油彈的工具，詳細動機還有待釐清。

