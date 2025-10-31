新／講不聽！還在用廚餘養豬 新北養豬場遭罰

新北市政府農業局於30日前往泰山區一處養豬場主動稽查。（圖／東森新聞）





新北市政府農業局於30日前往泰山區一處養豬場主動稽查，發現場內及業者車輛上皆存放含廚餘的桶槽，且廚餘蒸煮槽及飼料槽內仍有廚餘殘留，明顯違反相關規定。稽查人員隨即押車將廚餘送至樹林焚化爐銷毀，並封鎖線封鎖廚餘槽，禁止再啟用。

農業局指出，業者行為已違反《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》，可分別處5至100萬元及3至300萬元罰鍰。市府除將依法裁處外，也將持續派員複查，確保業者不再違規。

為防範非洲豬瘟疫情擴散，農業部自10月22日起已公告全面禁止將廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料搬運至養豬場，並禁止作為飼料或飼料添加物使用。新北市農業局當天也同步通知轄內66處具廚餘再利用檢核的養豬場，須以飼料或植物性廢渣餵養，並展開全面稽查。

農業局強調，為防範非洲豬瘟傳入，畜牧業者不得再使用廚餘餵飼豬隻。未來將持續加強稽查，對違規者依法連續裁處，呼籲業者切勿心存僥倖，以免受罰。

