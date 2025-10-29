即時中心／潘柏廷、李美妍報導

藍白立委去年（2024）挾帶人數優勢，強行三讀通過新版《財劃法》，然而，新法上路問題層出不窮，而現在最大問題莫過於計算公式分母錯誤，導致高達345億統籌分配款無法分配；民進黨團則主張將其運用在社福補貼，包含勞工、退休族及產後照護津貼。對此，行政院長卓榮泰今（29）日上午出席活動時回應了！

針對新版《財劃法》計算公式分母錯誤，導致345億統籌分配款無法分配，民進黨團昨日召開記者會，提出「財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例草案」要運用在社福補貼，包含勞工、退休族及產後照護津貼。

對此，卓榮泰今日上午出席「2025台灣亞非論壇－區域安全與跨境犯罪國際研討會」開幕典禮，記者便喊話問，「院長，會支持民進黨團《財劃法》提案重分345億嗎？」，卓榮泰則回「還沒討論」，語畢，他便前往會場，相關畫面也隨之曝光。

原文出處：快新聞／新《財劃法》出大包！民進黨團提345億「這樣用」 卓榮泰反應曝光

