新／財長發錢了！發票獎金加碼26億 雲端專屬獎「中獎率飆高」

財經中心／師瑞德報導

財長莊翠雲明日將赴立院報告，受惠稅收成長，115年發票給獎預算擬增26.8億元，總額達188億。財部規劃將新增銀彈優先加碼「雲端發票專屬獎」，鼓勵存載具。統計114年雲端發票使用率已達64.55%，盼透過獎勵持續推動無紙化政策。（AI製圖）

財政部部長莊翠雲明（28）日將赴立法院財政委員會，針對「統一發票經費編列及宣傳推廣業務執行情形」進行專題報告。莊翠雲帶來好消息，受惠於營業稅收入成長，115年度（2026年）統一發票給獎及推行預算來到197.1億元，其中用於獎金發放的預算較去（114）年大增26.8億元，將優先用於增加「雲端發票專屬獎」組數，鼓勵民眾落實發票無紙化。

營業稅收挹注 獎金預算近190億

依據《營業稅法》規定，統一發票給獎經費需提撥全年營業稅收入的3%。莊翠雲指出，115年度全國營業稅收入預算案數為6,570億元，因此編列3%作為經費，總計197億1,078萬元。其中，民眾最關心的「中獎獎金、手續費及行政費」高達188億7,912萬元，相較於114年度的161億餘元，大幅增加26億8,510萬元。財政部承諾，這筆新增的預算將優先投入增開雲端發票專屬獎項，讓民眾更有感。

雲端發票使用率破64% 兌獎APP下載逾743萬次

回顧114年度執行成果，財政部指出，透過下半年（5-12月期）調增雲端發票500元專屬獎至每期315萬組，有效提升了民眾使用意願。統計顯示，114年度雲端發票開立張數達63.31億張，使用率攀升至64.55%，較113年度成長4.9個百分點。此外，財政部統一發票兌獎APP下載人次已達743萬餘人次，超過55%的中獎民眾選擇透過網路通路兌領獎金，顯示數位化推廣成效顯著。

落實淨零排放 創造三贏局面

莊翠雲強調，統一發票政策不僅是為了防杜逃漏稅及控制稅源，更肩負節能減碳的政策目標。透過預算增加與獎項結構調整，財政部將持續引導民眾養成消費索取雲端發票的習慣，落實2050淨零排放政策，期能達成商家、民眾及政府三贏的局面。

