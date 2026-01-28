新／賴清德會晤美光總裁！台美半導體掛渦輪 「重磅利多」引爆

財經中心／師瑞德報導

賴清德總統將今日傍晚在總統府接見美光科技總裁暨執行長 Sanjay Mehrotra 一行，象徵台灣在全球 AI 半導體與記憶體供應鏈中戰略地位再度被提高，也凸顯國際大廠在新一輪「AI 記憶體超級循環」下，把台灣視為關鍵生產與研發基地的趨勢。此行不僅是禮貌性拜會，更是在美光宣布斥資數百億元加碼在台投資、收購在地晶圓廠房之後，與新政府就未來產業合作、供應鏈安全與技術升級進行高層對話，被業界視為台美科技聯盟深化的重要訊號。

賴清德接見的政治與產業意義

在 AI 應用全面爆發、記憶體成為高階運算系統關鍵瓶頸的當下，美光作為全球主要 DRAM 與先進 HBM 供應商，其投資方向與產能布局，對全球供應鏈與價格結構具有高度影響力。 賴清德選在美光啟動新一波在台投資、收購本土晶圓廠房之際安排接見，被解讀為向國際資本市場與科技產業發出明確訊號：台灣不僅是晶圓代工重鎮，同時也要成為 AI 記憶體與先進封裝的重要樞紐。

從政府角度來看，藉由與美光高層面對面溝通，可在投資許可、土地與電力等基礎條件上提供政策協調，支撐其長期擴產計畫；對美光而言，在地取得明確政策承諾與支持，有助於加速新廠建置與設備導入時程，降低地緣政治與供應中斷風險。 在美中科技競逐、先進晶片與記憶體管制持續升級的背景下，這類高層互動更被視為鞏固台灣在「友岸外包」架構中角色的關鍵一環。

美光在台加碼！收購力積電銅鑼廠與長期布局

今年1月，美光與力積電共同宣布，已簽署意向書，將以18億美元現金（約新台幣569億元）收購位於苗栗的銅鑼P5廠區，交易預計在2026年第2季完成，之後將分階段導入先進DRAM產線與設備。 根據雙方說明，銅鑼P5廠擁有300mm無塵室空間，未來將被打造成美光在台灣的核心生產基地之一，與既有台中廠形成互補，支撐下一階段AI記憶體需求。

市場分析指出，若依現有規劃，銅鑼P5廠在2027年後逐步貢獻產能，有機會提供美光全球先進 DRAM 超過一成產能，對整體供需與報價走勢將產生實質影響。 外電與本地媒體普遍解讀，美光選擇在記憶體價格尚未完全見頂之前，就大舉布局新產能，是對未來幾年 AI 伺服器與高頻寬記憶體需求「長期向上」的行動投票，也顯示其對台灣營運環境與人才供給具高度信心。

從長期脈絡來看，美光在台灣深耕已逾30年，先前官方資料顯示，累計投資金額已超過新台幣1.1兆元，員工人數約1.2萬人，台灣被定位為 DRAM 卓越中心與重要研發據點。 在台中設廠、持續擴大製程升級與封裝能量後，再加上此次銅鑼廠收購案，美光在台布局已從單純的製造據點，走向涵蓋研發、製造與先進封裝整合的完整體系。

美光與台積電的技術聯盟 HBM 與先進封裝

在 AI 加速器架構演進下，高頻寬記憶體 HBM 搭配 GPU 與先進封裝，已成為雲端與資料中心伺服器的標準組合，美光近年也積極推出新一代 HBM3E 產品，並與台積電在製程與封裝上緊密合作。 外界報導指出，美光的 HBM 產品採用台積電先進製程作為基礎晶片，並搭配台積電 CoWoS 平台進行堆疊與整合，以滿足AI晶片對頻寬、功耗與堆疊高度的嚴格要求。

有分析認為，美光將 HBM 產線與擴產重心放在台灣，一方面可就近串接台積電 CoWoS 與未來 CoPoS 等封裝平台，縮短供應鏈距離，提升交貨彈性；另一方面也藉此鞏固「輝達＋台積電＋美光」這條 AI 供應鏈組合，與韓系記憶體競爭對手形成差異化競爭態勢。 隨著 AI 伺服器與邊緣運算需求持續上升，市場普遍預期，美光與台積電在 HBM、先進封裝與高階伺服器平台上的合作深度將不斷拉高，台灣在全球 AI 計算版圖中的重要性也因此水漲船高。

這樣的技術聯盟，亦強化了此次總統接見的象徵意義：在 AI 時代，台灣不只代工高階邏輯晶片，更逐步掌握記憶體、封裝與系統整合等關鍵環節，形成更完整的產業護城河。

劉德音加碼持股 用個人資金背書美光前景

值得關注的是，前台積電董事長劉德音近年也與美光關係日益緊密。美光過去已邀請劉德音加入公司董事會，強調看重其在先進晶圓製造與全球半導體治理方面的經驗，希望藉此強化公司在 AI 時代的策略判斷與執行力。 今年1月，美國監管申報文件顯示，劉德音於1月中旬分批以每股約336至337美元價格買進美光股票，總計約23,200股，金額約782萬美元（折合新台幣約2.46億元），持股同步拉升至逾2.5萬股。

這筆規模不小的個人投資，市場解讀為他對記憶體產業長期趨勢與美光在 AI 應用浪潮中布局的高度看好，某種程度上也被視為前台積電掌舵者對「台積電＋美光」合作前景的信心投票。 對投資人與產業界而言，這不僅是單一個人財務決策，更是象徵性極強的訊號：熟悉先進製程與全球客戶需求的一線半導體領袖，選擇在美光股價已大幅上漲之後仍然加碼，顯示其對 AI 記憶體超級循環的看法偏向長期樂觀。

「記憶體之亂」下的台股供應鏈與資本市場熱度

隨著 AI 應用推升記憶體需求，市場出現所謂「記憶體之亂」與「記憶體荒」說法，DRAM 與 HBM 報價持續走揚，帶動美光等相關個股股價大漲。 報導指出，美光2025年股價飆升約239〜240％，營收與獲利同步大幅成長，成為華爾街關注焦點，也吸引全球資金聚焦記憶體族群。

在台股方面，「DRAM 雙雄」南亞科與華邦電股價在2025年分別翻漲數倍，主要受惠於 DRAM 與利基型記憶體報價回升，加上AI伺服器與雲端需求強勁，帶動庫存去化與新一輪備貨潮。 進入2026年，美光股價持續在高檔震盪，市場預期記憶體供貨仍偏吃緊，法人看好南亞科、華邦電以及部分模組與控制 IC 業者，將在 AI 記憶體擴產與價格上揚趨勢中持續受惠。

封測與代工端同樣成為焦點。報導指出，美光近年擴大 DRAM 封測委外規模，部分台灣封測廠接獲訂單增幅達五成，力成等公司營運動能明顯獲得挹注。 此外，力積電因銅鑼廠出售予美光並建立策略合作關係，被市場視為 AI 記憶體鏈中的重要環節，後續在技術移轉、產能利用率以及可能承接相關特殊製程訂單的進展，也成為投資人關注焦點。

在這個脈絡下，賴清德接見美光執行長 Mehrotra，不僅是對單一企業投資案的肯定，更是對整體 AI 記憶體供應鏈與台灣角色的政治背書。未來若總統府在談話中強調持續支持半導體產業升級、強化供應鏈安全與國際合作，配合美光在台擴產與與台積電深化協作的趨勢，預料將進一步鞏固台灣在全球 AI 經濟中的關鍵地位。

賴清德總統接見美光總裁，正式確立台灣為「全球AI記憶體樞紐」。美光不僅斥資569億收購銅鑼廠擴產，更深化與台積電在HBM及CoWoS的技術聯盟。加上前台積電董座劉德音個人加碼2.46億元股票背書，顯示產業對AI記憶體超級循環的高度信心，台灣半導體供應鏈將全面受惠。（AI製圖）

