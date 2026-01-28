新／賴清德會晤美光總裁！台美半導體掛渦輪 「重磅利多」引爆
財經中心／師瑞德報導
賴清德總統將今日傍晚在總統府接見美光科技總裁暨執行長 Sanjay Mehrotra 一行，象徵台灣在全球 AI 半導體與記憶體供應鏈中戰略地位再度被提高，也凸顯國際大廠在新一輪「AI 記憶體超級循環」下，把台灣視為關鍵生產與研發基地的趨勢。此行不僅是禮貌性拜會，更是在美光宣布斥資數百億元加碼在台投資、收購在地晶圓廠房之後，與新政府就未來產業合作、供應鏈安全與技術升級進行高層對話，被業界視為台美科技聯盟深化的重要訊號。
賴清德接見的政治與產業意義
在 AI 應用全面爆發、記憶體成為高階運算系統關鍵瓶頸的當下，美光作為全球主要 DRAM 與先進 HBM 供應商，其投資方向與產能布局，對全球供應鏈與價格結構具有高度影響力。 賴清德選在美光啟動新一波在台投資、收購本土晶圓廠房之際安排接見，被解讀為向國際資本市場與科技產業發出明確訊號：台灣不僅是晶圓代工重鎮，同時也要成為 AI 記憶體與先進封裝的重要樞紐。
從政府角度來看，藉由與美光高層面對面溝通，可在投資許可、土地與電力等基礎條件上提供政策協調，支撐其長期擴產計畫；對美光而言，在地取得明確政策承諾與支持，有助於加速新廠建置與設備導入時程，降低地緣政治與供應中斷風險。 在美中科技競逐、先進晶片與記憶體管制持續升級的背景下，這類高層互動更被視為鞏固台灣在「友岸外包」架構中角色的關鍵一環。
美光在台加碼！收購力積電銅鑼廠與長期布局
今年1月，美光與力積電共同宣布，已簽署意向書，將以18億美元現金（約新台幣569億元）收購位於苗栗的銅鑼P5廠區，交易預計在2026年第2季完成，之後將分階段導入先進DRAM產線與設備。 根據雙方說明，銅鑼P5廠擁有300mm無塵室空間，未來將被打造成美光在台灣的核心生產基地之一，與既有台中廠形成互補，支撐下一階段AI記憶體需求。
市場分析指出，若依現有規劃，銅鑼P5廠在2027年後逐步貢獻產能，有機會提供美光全球先進 DRAM 超過一成產能，對整體供需與報價走勢將產生實質影響。 外電與本地媒體普遍解讀，美光選擇在記憶體價格尚未完全見頂之前，就大舉布局新產能，是對未來幾年 AI 伺服器與高頻寬記憶體需求「長期向上」的行動投票，也顯示其對台灣營運環境與人才供給具高度信心。
從長期脈絡來看，美光在台灣深耕已逾30年，先前官方資料顯示，累計投資金額已超過新台幣1.1兆元，員工人數約1.2萬人，台灣被定位為 DRAM 卓越中心與重要研發據點。 在台中設廠、持續擴大製程升級與封裝能量後，再加上此次銅鑼廠收購案，美光在台布局已從單純的製造據點，走向涵蓋研發、製造與先進封裝整合的完整體系。
美光與台積電的技術聯盟 HBM 與先進封裝
在 AI 加速器架構演進下，高頻寬記憶體 HBM 搭配 GPU 與先進封裝，已成為雲端與資料中心伺服器的標準組合，美光近年也積極推出新一代 HBM3E 產品，並與台積電在製程與封裝上緊密合作。 外界報導指出，美光的 HBM 產品採用台積電先進製程作為基礎晶片，並搭配台積電 CoWoS 平台進行堆疊與整合，以滿足AI晶片對頻寬、功耗與堆疊高度的嚴格要求。
有分析認為，美光將 HBM 產線與擴產重心放在台灣，一方面可就近串接台積電 CoWoS 與未來 CoPoS 等封裝平台，縮短供應鏈距離，提升交貨彈性；另一方面也藉此鞏固「輝達＋台積電＋美光」這條 AI 供應鏈組合，與韓系記憶體競爭對手形成差異化競爭態勢。 隨著 AI 伺服器與邊緣運算需求持續上升，市場普遍預期，美光與台積電在 HBM、先進封裝與高階伺服器平台上的合作深度將不斷拉高，台灣在全球 AI 計算版圖中的重要性也因此水漲船高。
這樣的技術聯盟，亦強化了此次總統接見的象徵意義：在 AI 時代，台灣不只代工高階邏輯晶片，更逐步掌握記憶體、封裝與系統整合等關鍵環節，形成更完整的產業護城河。
劉德音加碼持股 用個人資金背書美光前景
值得關注的是，前台積電董事長劉德音近年也與美光關係日益緊密。美光過去已邀請劉德音加入公司董事會，強調看重其在先進晶圓製造與全球半導體治理方面的經驗，希望藉此強化公司在 AI 時代的策略判斷與執行力。 今年1月，美國監管申報文件顯示，劉德音於1月中旬分批以每股約336至337美元價格買進美光股票，總計約23,200股，金額約782萬美元（折合新台幣約2.46億元），持股同步拉升至逾2.5萬股。
這筆規模不小的個人投資，市場解讀為他對記憶體產業長期趨勢與美光在 AI 應用浪潮中布局的高度看好，某種程度上也被視為前台積電掌舵者對「台積電＋美光」合作前景的信心投票。 對投資人與產業界而言，這不僅是單一個人財務決策，更是象徵性極強的訊號：熟悉先進製程與全球客戶需求的一線半導體領袖，選擇在美光股價已大幅上漲之後仍然加碼，顯示其對 AI 記憶體超級循環的看法偏向長期樂觀。
「記憶體之亂」下的台股供應鏈與資本市場熱度
隨著 AI 應用推升記憶體需求，市場出現所謂「記憶體之亂」與「記憶體荒」說法，DRAM 與 HBM 報價持續走揚，帶動美光等相關個股股價大漲。 報導指出，美光2025年股價飆升約239〜240％，營收與獲利同步大幅成長，成為華爾街關注焦點，也吸引全球資金聚焦記憶體族群。
在台股方面，「DRAM 雙雄」南亞科與華邦電股價在2025年分別翻漲數倍，主要受惠於 DRAM 與利基型記憶體報價回升，加上AI伺服器與雲端需求強勁，帶動庫存去化與新一輪備貨潮。 進入2026年，美光股價持續在高檔震盪，市場預期記憶體供貨仍偏吃緊，法人看好南亞科、華邦電以及部分模組與控制 IC 業者，將在 AI 記憶體擴產與價格上揚趨勢中持續受惠。
封測與代工端同樣成為焦點。報導指出，美光近年擴大 DRAM 封測委外規模，部分台灣封測廠接獲訂單增幅達五成，力成等公司營運動能明顯獲得挹注。 此外，力積電因銅鑼廠出售予美光並建立策略合作關係，被市場視為 AI 記憶體鏈中的重要環節，後續在技術移轉、產能利用率以及可能承接相關特殊製程訂單的進展，也成為投資人關注焦點。
在這個脈絡下，賴清德接見美光執行長 Mehrotra，不僅是對單一企業投資案的肯定，更是對整體 AI 記憶體供應鏈與台灣角色的政治背書。未來若總統府在談話中強調持續支持半導體產業升級、強化供應鏈安全與國際合作，配合美光在台擴產與與台積電深化協作的趨勢，預料將進一步鞏固台灣在全球 AI 經濟中的關鍵地位。
更多三立新聞網報導
金價上不封頂？飆破5,189鎂天價 台銀黃金王子曝「關鍵後市」
這是可以免費看的！想賺錢看過來 2026「8大財富預言」
聯電飆漲！81檔ETF跟著賺翻 「榜首」績效冠軍甩大盤
證交所 x 文總強強聯手！打造新創護國神山群
其他人也在看
股民小確幸升級！領紀念品不用再排隊？集保「3大便民彩蛋」
114年（2025年）台灣經濟表現亮眼，資本市場熱絡，但對廣大投資人來說，最「有感」的恐怕不是冷冰冰的數字，而是切身的便利服務。臺灣集中保管結算所（集保）公布最新營運成果，在總保管市值衝破130.9兆元創新高的亮麗成績單背後，其實藏著讓股民荷包省錢、辦事省力的「3大便民彩蛋」，其中最受矚目的，莫過於預告將推動「股東會紀念品電子化」，未來領紀念品恐將告別大排長龍的時代！三立新聞網 setn.com ・ 58 分鐘前 ・ 發表留言
新／台灣下一站！不只黃仁勳 世界級科技巨頭「密會地點」曝光
輝達執行長黃仁勳來台後動向引關注，確定將出席2026年2月3日由思科主辦的「AI峰會」。這場線上盛會匯聚OpenAI執行長阿特曼、Google、微軟等科技巨頭高層及AI教母李飛飛等頂尖領袖，共同探討全球AI經濟的構建、治理與未來議程。峰會主題為「AI經濟的建設者」，旨在全球規模下，深入探討AI的基礎建設、應用擴展與治理議題。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發表留言
傳蘋果、輝達考慮2028非核心晶片 轉單英特爾代工
初次上稿01-28 23:35 更新時間01-29 07：15美國科技媒體《Tom’shardware》28日引述《DigiTimes》報導，地緣政治疑慮、美國政府的政治壓力、對美國境外生產的半導體可能課徵的關稅，以及台積電產能緊繃，正促使蘋果與輝達考慮2028年將其部份非核心產品外包給英特爾美國廠自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
《盤前掃瞄-國內消息》外資驚呼台積3字頭；台股噴巨量33K近在咫尺
【時報-台北電】國內消息： 1.里昂證券指出，先進製程產能從投資到實際量產所需時間正在拉長，台積電得益於定價改善與毛利率上行趨勢，評價面將愈來愈與輝達靠攏，把推測合理股價一口氣拉上史無前例、令市場驚呼連連的3,030元，甚至隱含台股飛越4萬點期待。 2.華府智庫「外交關係協會」（CFR）資深研究員塞瑟（Brad W. Setser）素有「新台幣匯率殺手」稱號，曾多次公開批評台灣長期藉壓低匯率、維持龐大經常帳順差取得出口競爭優勢，專長領域為全球貿易與資本流動、金融脆弱性分析及主權債務重整，經常在部落格Follow the Money發表文章，引發熱議的「台灣走後門式貨幣操縱」便出自此處。 3.成熟製程晶圓代工廠加速切入功率半導體新賽道。世界先進28日宣布，已與台積電簽署高壓（650V）與低壓（80V）氮化鎵（GaN）製程技術授權協議。市場解讀，此舉不僅象徵世界先進正式跨入高壓GaN電源元件領域，也顯示成熟製程晶圓代工廠正加速尋求非傳統矽基製程的成長動能。 4.晶圓代工廠聯電28日舉行法說會，共同總經理王石指出，2026年將是公司成長的重要一年。公司看好22奈米平台投片量加速成長，並將先進時報資訊 ・ 24 分鐘前 ・ 發表留言
ASML接單超乎預期 協力廠家登、帆宣迎大單
艾司摩爾（ASML）接單超乎預期，並調升2026年營運展望，法人看好，家登、帆宣等台灣艾司摩爾協力廠將迎來大單。聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
美光投資240億美元 在新加坡建晶圓廠助AI擴產
（中央社記者吳昇鴻新加坡27日專電）美國記憶體廠美光今天在新加坡動土打造先進晶圓製造廠，預計未來10年投資約240億美元，協助美光AI及資料導向應用快速擴張所帶動的快閃記憶體（NAND）市場需求；預計2028年下半年可開始生產。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
SK海力士財報炸裂 HBM需求爆量
[NOWnews今日新聞]SK海力士（SKhynix）AI記憶體吃香，2025年財報繳出史上最強成績單。公司28日公布，全年營收達97.15兆韓元、年增46.8%，營業利益更跳增逾一倍至47.2兆韓元...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 1則留言
中鋼轉虧為盈！睽違9個月 去年12月稅前賺破3億元
中鋼受鋼鐵需求疲弱與原料成本上升影響，自去年第二季起連續8個月單月稅前虧損，但去年12月單月稅前淨利3.78億元，成功轉虧為盈。Yahoo股市 ・ 17 小時前 ・ 3則留言
目標價給3300元！「半導體測試大廠」明年EPS上看96.2元 AI、HPC訂單爆發
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於AI市場暢旺，半導體測試需求爆發，相關廠商因而大幅受惠，後續營運被市場大力看好，如旺矽（6223）就獲高盛證券（Gol...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 4則留言
台電汰換設備 華城領軍 受惠個股名單曝光
[Newtalk新聞] 隨著 AI、高效能運算（HPC）與資料中心建設持續擴張，全球半導體與電子產業結構性成長趨勢明確，台灣供應鏈在伺服器、先進封裝、散熱、記憶體及電力設備等關鍵環節具備深厚競爭優勢。AI 應用從雲端加速延伸至邊緣端，帶動相關硬體需求持續放量，同時產業淡旺季循環趨於平滑，企業獲利能見度顯著提升。 以下是國泰證期今天(27日)早盤後，解析市場聚焦伺服器、AI、先進製程、電力與衛星通訊等長期成長主軸，精選具備技術門檻、市佔優勢與獲利成長動能之產業與個股。 衛星產業 Blue Origin推TeraWave，4Q27部署。台廠有望切入供應鏈；Starlink至2026年底用戶增1,000萬，建議關注啟碁、華通、燿華、敬鵬。 電力產業 台電汰換設備，華城受惠並提前投產，EPS 25年13.07元、26年23.02元，維持買進。另看好士電、東元、中興電工、亞力、太平洋、華榮、大亞、大東電。 散熱產業 聚焦ASIC／GPU。健策受惠Rubin晶片ASP提升；雙鴻水冷出貨增；奇鋐GB伺服器放量推升水冷需求，均維持買進。 記憶體產業 DRAM產能轉向AI/HBM，DDR3/4供給趨緊，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1則留言
篠崎泫昔讚Toyz「持久型」！交往內幕全說了 被爆獄中低調結婚
知名實況主Toyz（劉偉健）販售大麻菸彈遭判刑4年2個月，入獄前直播認愛台日混血女星篠崎泫，感情動向備受關注。如今他服刑超過1年9個月，昨（28）日被爆已在獄中低調登記結婚，對此篠崎泫回應「之後有好消息會跟大家說」。回顧篠崎泫過去曾在節目中分享兩人交往契機，大讚對方追求她時是「持久型」。三立新聞網 setn.com ・ 58 分鐘前 ・ 1則留言
國共同一時間宣布交流 民進黨：處處配合中方、藍對北京交代？
政治中心／綜合報導國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源，宣布二月初率團訪問中國北京，與中方就產業、觀光、能源等民生議題進行交流，不涉政治議題，同一時間國台辦記者會也宣佈交流訊息，民進黨發言人韓瑩質疑，從論壇名稱到記者會時程，處處配合中方主導，質疑藍營是對台灣負責，還是對北京交代？民視 ・ 1 小時前 ・ 20則留言
能比台積電更快站上2000元？大摩點名台灣這間科技大廠 最新目標價2088元
聯發科近3日股價大漲逾20%，昨（27）日開盤開低震盪，不過盤中上漲一度飆上1820元，創下新高，隨後漲勢收斂，終場以1775元作收，而外界也好奇，聯發科會不會有可能比台積電更早站上2000元大關。外資券商大摩在最新報告中表示，看好聯發科與Google的TPU合作，故將目標價調升至2088元，維持「優於大盤」的評級。根據大摩的最新報告，Google TPU......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 9則留言
《科技》輝達增資33億建台總部
【時報-台北電】投審會28日核准重大投資案件共七件，包括美國NVIDIA母公司以33億元，認購台灣輝達經典股份有限公司的增資股份。經濟部投審司表示，該資金用途，是為將在北士科T17、T18設立的輝達台灣總部。 另據了解，目前投審會尚未收到與台積電投資美國有關的新案件。本次核准的重大投資案，包括僑外投資兩件共約48.4億元，金額最大的是美商NVIDIA CORPORATION以33億元，認購台灣輝達經典股份有限公司增資股份，用於商辦大樓及綜合園區土地取得、開發。 投審司官員指出，近期輝達相關的投資案僅此一件，輝達台灣總部開發所需要的資金，投審會只負責審核股權方面的增資，其他資金可能來自於銀行貸款等。 本次核准的其他案件，還有英商STONEPEAK FORMOSA 4-3 HOLDINGS COMPANY LIMITED以對投資事業海盛國際投資股份有限公司的貨幣債權15億4,141萬5,000元，認購投資事業增資股份，從事經營一般投資業等業務，用以支持海盛發電股份有限公司建置離岸風電案場。 對外投資核准四件，包括華碩以5億美元增資新加坡ASUS GLOBAL PTE. LTD.，以及台灣大時報資訊 ・ 56 分鐘前 ・ 發表留言
盤前／南亞科還能買？ 大摩記憶體最新報告曝
摩根士丹利最新半導體報告指出，成熟製程記憶體產業已進入上升循環第三季，資金轉向落後族群。大摩維持華邦電為首選股，目標價130元。報告特別調升旺宏目標價至93元，看好其因應MLC NAND短缺，產能滿載，預計2026年首季獲利增強。力積電目標價亦大幅上修至77元，主因切入HBM商機及資產收益，2026年EPS預估8.31元。然而，力積電仍面臨中國同業競爭與消費性電子需求疲軟等風險，需留意供需波動對毛利率影響。此波記憶體「落後者補漲」行情備受市場關注。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 3則留言
年銷上億！好市多烤雞「驗出2成分」翻車 在美遭消費者集體提告原因曝光
好市多（Costco）烤雞是必買商品，不過美國好市多有2名消費者指控，當地自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）美式大烤雞（Rotisserie Chicken）涉嫌不實廣告，在加州南區聯邦地區法院被消費者提起集體訴訟。鏡週刊Mirror Media ・ 43 分鐘前 ・ 發表留言
《各報要聞》外資驚呼台積3字頭
【時報-台北電】里昂證券指出，先進製程產能從投資到實際量產所需時間正在拉長，台積電得益於定價改善與毛利率上行趨勢，評價面將愈來愈與輝達靠攏，把推測合理股價一口氣拉上史無前例、令市場驚呼連連的3,030元，甚至隱含台股飛越4萬點期待。 台股加權指數28日大漲485點或1.5％、達32,803點，收當日最高價，台積電強漲2.25％，貢獻指數326點，摩根士丹利、花旗環球、高盛證券等多家外資在台積電法說後接連調高台積電目標價，最高上看2,600元，里昂證券雖遲到，但居外資圈喊最高股價預期者。 以里昂賦予台積電3,030元股價預期與最新收盤價1,820元差距推算，若達標且不考慮其他個股表現，屆時挹注指數1萬點，加權指數可望來到4萬點以上。 里昂指出，台積電法說提出的2026年資本支出展望520億～560億美元，明顯高於預期，主因之一在於實際擴產型態較原先預期更偏向蓋新廠房的綠地投資（greenfield）擴建，此外，先進製程產能從投資到實際量產所需時間正在拉長，土地與廠房等基礎建設支出同步加速。基於此，未來二年供需結構不會出現顯著變化。 里昂說明，近年來設備待安裝與資本工程在建占比持續上升，顯時報資訊 ・ 57 分鐘前 ・ 發表留言
輝達台灣總部新進度！蔣萬安曝「這時」完成簽約 動工時間全說了
即時中心／黃于庭報導輝達（NVIDIA）台灣總部鎖定北士科T17、T18基地，該地上權屬新壽所有，最終其同意與北市府「合意解約」，相關程序持續推進中。台北市長蔣萬安昨（28）日受邀出席「內湖科技園區發展協會歲末聯歡晚會」，感謝內科協會長期作為市府最堅實的夥伴，更宣布與輝達預計將於農曆年前正式完成簽約，並於今年內正式動工。民視 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
40歲「無業女」握2400萬股票+現金、要獲利了結去買房？「想出場」先問這問題：才不會和錢過不去
AI題材持續在股市發酵，台股已經飆上3萬點，反觀房市卻深陷「寒流中」，部分建案開始讓利，讓手握股市獲利的投資人也在思考，究竟該繼續在股市乘勝追擊，還是獲利了結、轉進房市置產？Yahoo房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 16則留言
記憶體漲瘋了！力積電飆出漲停炸量35萬張 「這檔」同步亮燈大噴20.7萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在記憶體族群同步飆漲帶動下，台股大盤今（28）日表現亮眼，加權指數最終收在32803.82點，走揚485.90點或1.50%，成交量1284...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 3則留言