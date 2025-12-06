新／趙震雄認少年犯 無預警宣布「退出演藝圈」：承擔責任和義務

韓國忠武路演員趙震雄（本名：趙元俊）。（圖／翻攝自Saram IG）





韓國忠武路演員趙震雄（本名：趙元俊）昨（5日）被《Dispatch》（《D社》）爆出過去曾性侵、偷竊等行徑，因此進入過少年院，在未紅時還多次喝酒鬥毆，面對爆料今日發表證實立場，承認少年犯身分但並無性侵行為，如今更震撼宣布退出演藝圈。

根據韓媒報導，趙震雄透過所屬經紀公司Saram娛樂對外發聲，表示:「因過去的不當行為，令一直信任和支持我的所有人失望，我深表歉意。我將謙虛接受所有批評，並從今天起中止一切活動，為我的演員生涯畫上句號。」

廣告 廣告

隨後補充道：「我認為，這正是我應為過去過錯承擔的責任與義務。今後我會作為一個人，盡最大努力自我反省，努力成為正直的人。再次向大家真誠道歉。感謝所有曾經愛護和尊敬我的人。」

東森娛樂關心您

犯罪行為，請勿模仿



【更多東森娛樂報導】

●吞精紀錄保持人出擊！「女優變身棉花糖」限定來台

●濱崎步「0人演唱會」是假的？御用美容師怒打臉 揭痛心一幕

●BTS柾國爆熱戀Winter 「同款全被扒」 雙方公司回應了

