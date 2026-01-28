新／跨國運毒、埋包販售！刑事局破竹聯齊興堂 搜出千萬大麻

竹聯幫新興堂口齊興會，透過泰籍女子以行李箱運毒來台，再透過埋包方式販售毒品，刑事局日前偵破該堂口並逮捕19人送辦，起出要價6600萬大麻。（圖／翻攝畫面）





去年刑事局偵破一起黑幫指揮越南移工販毒案，刑事局掌握其中一名犯嫌，曾到竹聯幫新興堂口齊興會位於新店據點取毒加工販售，刑事局繼續溯源追查更發現，幫派還利用泰籍女子以光觀名義夾帶大麻入境，去年刑事局分三次搜索，一舉搗破竹聯幫齊興會位於新店的堂口，本案共逮補19名犯嫌，起出要價6600萬元的大麻，19人訊後移送地檢署，其主嫌和運毒的泰籍女子等4人裁定羈押。

警方搜出的大麻磚，市價約6600萬元。（圖／翻攝畫面）

刑事警察局偵三大隊於去年4月間，查獲黑幫教唆越南移工販毒案，其中有犯嫌坦承毒品原料來自新北市，三大隊持續溯源追查幕後首腦，經長期蒐證，查出以吳、劉2人為首的販毒集團。經跟監蒐證發現犯嫌透過將毒品埋包於廢棄的景新高爾夫球場空地進行毒品販售。

警方攻堅竹聯幫齊興會位於新店的堂口。（圖／翻攝畫面）

專案小組見時機成熟，於去年7月及8月連續發動兩波拘提、搜索勤務，先是逮捕下游販售毒品的小蜜蜂，再來搗破位於新店的毒品集散據點，警方赫然在屋內發現13公斤重的大麻花磚，現場還有一只詭異黑色行李箱。

不僅如此，警方比對犯嫌車行軌跡及影像調閱，查知吳男曾前往桃園地區拿取行李箱，合理研判集團透過旅客利用行李箱夾帶毒品入境，因此委請航空警察局協查近期行李箱夾帶毒品相關情資，竟比對出名為SAWISIT的泰籍女子，就是拿著該只行李箱入境。

警方透過比對堂口內的行李箱，順利抓到協助運送毒品入境的泰籍女子。（圖／翻攝畫面）

案經檢警續追下，泰籍女子就是將行李箱先後交付給吳、劉、柳等三名犯嫌，雖然犯嫌否認，但警方掌握行動軌跡符合，因此11月再度執行第三波搜索，整案共逮捕19名犯嫌，其中吳、劉、柳和泰籍女等4人羈押獲准。另外警方這次搗破的據點，疑為近年來竹聯幫新崛起的齊興會堂口，此堂口後面是否其他更大的堂口暗中操作，刑事局正持續追查。

