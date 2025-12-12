新／車停路邊莫名火燒車 台中女駕駛座燒成焦屍 死因待釐清

記者陳佳鈴／台中報導

警消趕抵現場時，發現車內一名女子仰躺於駕駛座燒成焦屍，已無生命跡象。（圖／翻攝畫面）

台中市東勢火燒車死亡意外！昨(11日)晚9時許接獲民眾通報，指東關路七段往谷關方向有一輛停放路邊的自小客車冒出大量煙霧。警消趕抵現場時，發現車內一名女子仰躺於駕駛座，已無生命跡象，消防人員立即以泡沫撲滅火勢並將人救出，經確認已明顯死亡。

初步了解，死者是一名42歲蕭姓女子，車子停放許久後竟突然冒火，民眾發現後緊急報案，警消趕到現場時，蕭女已燒成一具焦屍陳屍在駕駛座。由於當時獨自駕車並停放路旁。警方在車內發現不明器具，初步排除外力介入，已報請檢察官相驗，以釐清確切死因與起火原因。

車子停放許久後竟突然冒火，民眾發現後緊急報案，警消趕到現場時，蕭女已燒成一具焦屍陳屍在駕駛座。（圖／翻攝畫面）

