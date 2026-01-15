新／逃避、孤立、家庭關係斷裂 張文用犯罪證明自己

台北地檢署今天召開記者會公布偵查結果，檢警透過梳理張文與親友的互動分析，張文壓抑、遇到困難就逃避、自我孤立等加深反社會情節，再透過犯罪來證明自己有影響力。（圖／翻攝張文臉書）





2025年12月19日傍晚，27歲的張文在北車與南西商圈接連隨機傷人，最後在誠品南西店墜樓身亡，整起震撼全台的無差別攻擊案，連同張文在內共釀成4死11傷的悲劇，今天下午北檢召開記者會說明偵查結果，除不起訴張文外，也確認張文因為對社會化適應不良，加上缺乏家庭的關懷等複合式因素，引發反社會情節，最終以計畫式犯罪來表達自身存在的影響力。

張文個性壓抑人際關係貧乏

檢警調查，張文個性相當壓抑、人際關係也貧乏，具反社會傾向，經調查被告的國中、高職、大學同學和服志願役之班長、任職保全的同事後，了解張文個性內向、木訥，不僅如此，在檢視其名下之Line、Facebook、Discord等社群，更發現張文社群的參與程度有限，於大學畢業、就業期間之社交人際關係呈現相當貧乏狀態。

檢警勘驗張文通訊軟體更發現，自110年6月離職後，張文幾乎與家人斷聯，檢警發現張文，長期以來與父母失聯、疏離，家庭關係明顯斷裂、現實社交圈極度貧乏。

遇困難逃避失業自我孤立加深反社會情節

檢警梳理張文各階段就業情形，發現張文對於制度化、責任式之職場環境明顯適應不良，在心理負荷上升，對自我產生高度不安、不確定與不信任之情況下，即出現防衛退縮與逃避行為。

社會角色反覆中斷，不符個人與家人期待，與職涯、人際與社會期待逐步脫鉤，脫離於家庭與社會之外，長期缺乏關懷，伴隨著社會退縮、逃避與孤立等複合式因素，加深其個人之反社會情節。

霸凌疑雲？檢警排除

事發後張文的哥哥，曾在事發地點留下紙條，內文提及張文過去於求學、軍旅生活遭霸凌，檢警也證實純屬猜測，經向相關證人證稱下，未見張文在求學和服役期間受到霸凌，因此並無相關事證足認被告之求學、服役期間有遭霸凌。

