新／逆倫命案！宜蘭不孝子虐死病父 警逮人羈押

宜蘭南方澳驚傳逆倫命案，一名男子不讓臥病在床的父親穿衣物，寒冬中僅用薄被包覆，而且還沒有按時餵食，導致父親活活餓死，今（24）日這名不孝的男子遭到警方羈押。

據了解，陳父育有四名子女，平時與未婚的陳男同住，父子二人均領有身心障礙手冊，家境清寒，依靠低收入戶及身障補助度日。調查發現，陳男自今年9月起便未按時餵食父親，甚至將父親衣物丟棄，致使其在天寒之際全身赤裸、僅能裹著薄被，身形更因長期飢餓瘦成皮包骨。

檢方指出，陳男除疏於照料，自10月20日起更多次徒手毆打父親。10月29日晚間6時許，陳男最後一次施暴後，導致陳父顱內出血，引發吸入性肺炎及呼吸衰竭。陳男見父親倒臥客廳無反應，雖撥打119求救，但救護人員趕抵時，陳父已明顯死亡。

警方勘驗遺體時，見死者瘦骨嶙峋且遍體鱗傷，偵訊時陳男坦承施暴，檢方認定其涉案情節重大，向法院聲請羈押獲准。全案經宜蘭地檢署偵結，依傷害致死罪將陳男起訴，將由法院進一步審理。

