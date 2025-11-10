新／連兩日翻！今又有中國漁船翻覆、2獲救9失蹤 韓：中國非法捕撈增

編譯張渝萍／綜合報導

中國漁船連兩日翻！韓聯社10日報導指，一艘99噸級中國漁船，在南韓西部的全羅北道群山市附近海岸翻覆，船上共有11人，2人獲救、9失蹤。

中國一艘漁船9日在全羅南道新安郡可居島附近海域翻覆，2死3失蹤。（圖／翻攝畫面）

船上11人僅2人獲救

事發後，中國海警向南韓西海海洋警察廳通報，韓方獲悉後，立即向事發海域派遣4艘巡邏艦，和直升機展開搜救。

報導指，船上共有11人，其中2人被經過事發海域的一艘貨船成功救起，其餘9人生死不明。據悉，該漁船船籍為中國營口，為一艘流網漁船。

連兩日翻船

而這已是兩天內連兩起中國漁船在南韓附近翻覆意外。9日早上6時左右，全羅南道新安郡可居島約81公里外的公海上，有一艘98噸級中國漁船A號翻覆，造成2死、3失蹤，6人獲救。

韓：非法捕撈中國漁船數量大增

韓聯社9日報導指出，近期為梭子蟹捕撈旺季，南韓西部海域北方界線（NLL）一帶進行非法捕撈的中國漁船較去年大增。

數據顯示，9月至10月，每日平均有190艘中國漁船在南韓西部海域北方界線（NLL）一帶進行非法捕撈，較去年9月（日均150多艘）和10月（日均160多艘）增加30至40艘。同期，韓方在西部海域北方界線扣押和驅逐的中國漁船分別有2艘和411艘。

為了防止中國漁船非法捕撈，南韓海警已將中、大型艦艇和特種執法隊等部署在西部海域北方界線附近，全面啟動24小時高度戒備模式。

