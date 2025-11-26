新／進國會辯論「台灣有事」 高市未收回言論：我只是誠實作答

編譯張渝萍／綜合報導

日本首相高市早苗今（26日）出席國會的黨魁辯論時，針對先前「台灣有事」發言，她表示自己並未有意提及任何具體內容，她解釋：「因為只是一直重複政府過去的回應，有時可能會導致預算委員會停止運作。因為議員是人民的代表，既然我被問到具體情境，只好就在那個脈絡下誠實作答。」

日本首相高市早苗今（26日）在國會答詢時，針對先前「台灣有事」發言，她表示自己並未有意提及任何具體內容，只是誠實作答。（圖／翻攝自X平台 @takaichi_sanae）

高市：只是誠實態度作答

綜合《朝日新聞》、《日經》報導，高市早苗今（26日）下午出席就任首相後的首次黨魁辯論。立憲民主黨代表野田佳彥就針對高市先前的「台灣有事」言論質問：「對於導致日中關係惡化，您是否要負起責任？」

對此，高市並未直接提及答覆內容的「責任」，並解釋11月7日在眾議院預算委員會上受質詢時，為何會做出有關「台灣有事」的具體回應，「（當時）提問者將問題限定在台灣有事，並提及海上運輸航路（Sea Lane）的封鎖。我原本也不想談及具體內容，但如果只是不斷重複政府先前的回答，某些情況下可能會導致預算委員會被中止。」

高市強調，問問題的議員是民選的，就是人民的代表，「因此在被問及具體事例時，我只好以誠實的態度作答。」高市並再次重申政府的官方立場，也就是日本會根據所有可得資訊，逐案判斷是否構成對日本的「存亡危機事態」。高市並未收回先前言論。

高市：日本無立場認定台灣法律地位

根據共同社報導，始終強烈抨擊高市的野田佳彥，在黨魁辯論後受訪發表個人感言時說：「（高市）不再提及具體事例，我認為是實際上撤回了（此前的答辯）」。

另外，對於台灣的法律地位，高市表示「日本沒有立場認定台灣法律地位」，她說：「（日本與台灣）維持著非政府間的實務關係。（日本）根據《舊金山和約》放棄了全部許可權，並無認定台灣法律地位的立場。」

