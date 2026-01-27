新／遭丟包慘死替代役今解剖 家屬含淚赴殯儀館

日前新北市台64線發生替代役男遭丟包被四車連續輾斃的悲劇，今天上午家屬前往殯儀館等待解剖結果，家屬難忍悲痛情緒頻頻拭淚，場面哀戚。（圖／翻攝畫面）





擁有頂尖國立大學雙學士學位的溫姓男子，目前正在鐵路警察局服替代役中，未料在退伍前1個月就要退伍卻發生憾事，前天(25日)凌晨溫搭乘林男駕駛的多元計程車，途經台64線快速道路時卻丟包在快速道路，溫男倒臥在地慘遭4部車輾斃，檢警今天（27日）上午11時30分，會同法醫前往新北市立殯儀館針對溫男遺體進行解剖，要釐清確切死因，家屬神色哀戚抵達現場，難忍悲痛情緒頻頻拭淚，場面哀戚，令人不捨。

回顧事發經過，25歲溫姓男子為國內頂尖大學雙學士畢業的高材生，去年10月9日分發至鐵路警察局服替代役，預計下個月25日就退伍，目前更已在面試尋找工作機會中。

警方也抵達殯儀館會同法醫解剖。（圖／游承霖攝）

未料，25日凌晨2時許卻發生憾事，搭乘46歲林姓男子的多元計程車要返回板橋親戚家時，由於躺在後座腳踹到駕駛座椅，導致林姓運將不滿，雙方爆發口角後，溫男被丟包在台64線快速道路上，溫男更因倒臥在快車道被4部車輾過身亡。轄區警方獲報展開追查，通知林姓多元計程車駕駛與4名輾過溫男的駕駛到案，並在詢後依過失致死罪嫌移請新北地檢署偵辦。

