新／遭傳今年500億資本支出 南亞科發重訊澄清

南亞科晚間發布重訊澄清傳聞。（圖／翻攝自南亞科官網）





外資摩根士丹利（大摩）證券在最新的報告中，聲稱我國記憶體大廠南亞科（2408）規劃2026年資本支出約新台幣500億元為史上最高，在業界投下震撼彈。南亞科火速發布重訊澄清，實際支出金額還有待董事會核准。

南亞科（2408）19日舉行法說會，宣布第四季淨利達110億8千300萬，不過大摩證券在最新的報告中，將南亞科今（2026）年的EPS從55.73元下修至29.9元，約46%，同時把明年的EPS從44.34元上修至56.4元。

廣告 廣告

大摩表示，由於記憶體大廠陸續退出DDR4市場且產能受限，DDR4記憶體供需失衡情況將持續至2027年，這使南亞科成為最大受惠者，維持「優於大盤（Overweight）」評等，目標價298元。

大摩說明，AI與通用型伺服器需求持續強勁，推動DRAM景氣循環向上。而南亞規劃2026年資本支出約新台幣500億元，但新產能最快於2027年第四季才能投產，因此短期內供給仍受限，DDR4與LPDDR供需緊張狀況可望延續至2027年上半年，未來營收成長將持續上揚。

針對傳聞，南亞科今日晚間發布重訊表示，115年預估資本支出500億尚未經董事會同意，實際資本支出金額，尚待董事會核准。

更多東森新聞報導

美光授權1y奈米製程？力積電突發重訊

日圓貶值壓力大！花旗：央行恐一年升息3次挽救匯率

金價有望破8000元！華爾街震撼預測 未來價格更驚人

